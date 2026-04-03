همزمان با افزایش ساعت کاری بورس تهران و فرابورس ایران اعلام شد:
نحوه فعالیت بازار سرمایه از روز ۱۵ فرودین ۱۴۰۵
به گزارش ایلنا، سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه و نحوه فعالیت بورسها و بازارها طی هفته سوم سال ۱۴۰۵ (از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ لغایت پایان روز کاری چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹) را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱- معاملات سهام، حق تقدم سهام و مشتقات آنها طی روزهای یاد شده متوقف خواهد بود.
۲- معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا، همچنین معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی قابل معامله (ETF)، صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی مبتنی بر صدور و ابطال و مشتقات تمامی اوراق بهادار موضوع این بند، طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد.
۳- در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار به استثناء صندوقهای سرمایهگذاری موضوع بند (۲) فوق، صرفاً صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله (ETF) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد.
۴- معاملات انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از دولتی، شرکتی و شهرداری و همچنین اوراق تسهیلات مسکن طبق روال روزهای گذشته انجام خواهد شد.
۵- فعالیت بازارهای فیزیکی بورسهای کالایی پس از هماهنگی عرضهکنندگان و خریداران با بورس کالایی مربوطه مطابق انتشار برنامههای عرضه و با رعایت مقررات مرتبط، برقرار خواهد بود.
۶- زمان معاملات ابزارهای مرتبط در بورس ایران و فرابورس ایران از روز ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ به بازه زمانی ۹ تا ۱۲:۳۰ افزایش یافته و ساعت معاملات بورسهای کالایی همانند روزهای اخیر خواهد بود.