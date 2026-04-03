ابلاغ آییننامه بهرهبرداری از هوشمصنوعی در صنعت برق
آییننامه بهرهبرداری از هوشمصنوعی با هدف استقرار نظام حاکمیت هوشمصنوعی و ایجاد چارچوب یکپارچه، الزامآور و حاکمیتی، از سوی سرپرست شرکت توانیر ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، از سوی محمد الهداد، سرپرست شرکت توانیر، آییننامه بهرهبرداری از هوشمصنوعی به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ شد.
هدف از ابلاغ این آییننامه، استقرار نظام حاکمیت هوشمصنوعی در شرکتهای مجموعه برق کشور عنوان شده که صیانت از مالکیت دادهها، تضمین امنیت و محرمانگی اطلاعات و تبیین نقش، مسوولیتها و سطوح دسترسی همچنین همراستاسازی تمامی فعالیتها با اسناد بالادستی و سیاستهای کلان تحول دیجیتال صنعت برق را تضمین میکند و بهعنوان سند اجرایی تخصصی و لازمالاجرا، مبنای طراحی، توسعه، استقرار، بهرهبرداری و نظارت بر تمامی سامانهها، دادهها و پروژههای مبتنی بر هوشمصنوعی در ستاد توانیر و شرکتهای زیرمجموعه و وابسته خواهد بود.
بنا بر اعلام شرکت توانیر، بهرهگیری از سامانههای هوشمصنوعی در زیرساختهای انرژی بدون وجود سند اجرایی واحد، میتواند مخاطرات متعدد از جمله تشتت تصمیمگیری و توسعه جزیرهای سامانهها، تهدید امنیت و محرمانگی دادهها، ابهام در مالکیت دادههای تولیدی و افزایش خطرپذیری حقوقی، امنیتی و عملیاتی را به همراه داشته باشد.