به گزارش ایلنا، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح درخصوص تمدید مواعید تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی و جهت تکریم مودیان به منظور ایجاد امکان ارایه اسناد و مدارک برای حسابرسی های مالیاتی و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیاتی تمدید گردید.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد فرصت کافی برای تکمیل فرآیندهای قانونی، اظهار داشت: بر اساس مصوبات مربوط، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای اظهارنامه‌های میان‌سالی و انحلال، موضوع مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، که انقضای مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص آنها از ۱۴۰۴/۱۲/۹ لغایت ۱۴۰۵/۱/۳۱ بود تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف حمایت از مؤدیان و ماموران مالیاتی، کاهش فشار ناشی از شرایط ویژه کشور و افزایش دقت در فرآیند رسیدگی مالیاتی اتخاذ شده است.

انتهای پیام/