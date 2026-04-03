قیمت نفت دابلیوتیآی از برنت سبقت گرفت
قیمت نفت در بازارهای جهانی بهدلیل نگرانیها از طولانی شدن درگیریهای نظامی در منظقه خارومیانه افزایش یافت و قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا از برنت دریای شمال پیشی گرفت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، قیمت نفت در معاملات روز جمعه (۱۴ فروردین) بازارهای آسیایی بهدلیل نگرانیها از تداوم جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در بلندمدت، با افزایش روبهرو بود
به مناسبت تعطیلات جمعه خوب، معاملات در بازارهای اروپایی (فرانسه، آلمان، بریتانیا) و همچنین ایالات متحده آمریکا تعطیل است.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ۷.۸ درصد افزایش به ۱۰۹ دلار و سه سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۱۱.۴ درصد افزایش، ۱۱۱ دلار و ۵۴ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
طبق گزارش مؤسسه بیامآی (BMI)، یکی از واحدهای فیچ سولوشن (Fitch Solutions)، درگیری گستردهتر، تهدید حمله به زیرساختها را افزایش و اختلالها را از طریق تنگه هرمز گسترش میدهد و این اوضاع دوره طولانی احیای پس از جنگ را به همراه خواهد داشت و آثار قیمتی آن در اواخر سال میلادی هم ادامه خواهد یافت.
ایالات متحده آمریکا تنها برای بخشی از نفت وارداتی خود به خلیج فارس متکی است، اما نفت کالایی است که قیمتهایش در بازار جهانی تعیین میشوند.
با این حال، وضع در آسیا بسیار متفاوت است برای نمونه، ژاپن برای بخش عمدهای از واردات نفت خود به تنگه هرمز یا مسیرهای جایگزین نیاز دارد.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که ژاپن و دیگر کشورها روی توافق با ایران برای اجازه حمل سوخت از طریق تنگه حساب میکنند.
معاملات در هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین، اندونزی و هند به مناسبت تعطیلات جمعه خوب تعطیل بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، اواخر روز چهارشنبه (۱۲ فروردین) مدعی شد که حملههای ایالات متحده علیه ایران ادامه خواهد داشت و از ارائه جدول زمانی مشخص برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه خودداری کرد.