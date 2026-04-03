بنزین پاشنه آشیل امریکا در شرایط جنگی/ افزایش کسری بودجه انگلستان با یارانه سوخت

محمود خاقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره شرایط بازار نفت باتوجه به جنگ اخیر علیه ایران اظهار داشت: اکنون بازار بین المللی انرژی بیش از هرزمان نگران تنش‌ها درمناطق حساس ژئوپلیتیکی مانند خلیج فارس و تنگه باب المندب است ضمن اینکه این نگرانی در مورد توسعه جنگ به دریای خزر نیز وجود دارد.

وی افزود: علاوه بر این، تصمیم برخی از کشورها برای حمایت از اتومبیل های برقی چالش‌های تازه‌ای را مرتبط با عوامل موثر دربازار نظیر میزان عرضه و میزان تقاضا برای انرژی های فسیلی مطرح کرده است.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: برخی معتقدند که افزایش استفاده از اتومبیل‌های برقی موجب کاهش تقاضا برای انرژی های فسیلی نمی شود. زیرا، هنوز نیروگاه‌های برق به انرژی‌های فسیلی نظیر ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی نیاز دارند.

وی افزود: در همین حال صنعت پتروشیمی به یکی دیگر از محرک های اصلی برای مصرف انرژی های فسیلی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: نگرانی ها درمورد تداوم جنگ در خلیج فارس و یا توسعه جنگ به صنایع زیرساختی کشورهای جنوبی خلیج فارس موجب رشد قیمت‌ها و درنتیجه تاثیر برمیزان عرضه و تقاضا برای انرژی‌های فسیلی تولیدی و صادراتی از خلیج فارس است.

خاقانی در ادامه قیمت بنزین را پاشنه آشیل ترامپ در جنگ اخیر دانست و تصریح کرد: قبل از شروع «جنگ رمضان» ترامپ برای آماده سازی بازارها و جلوگیری از افزایش بهای نفت خام و گاز طبیعی و هم بدلیل نگرانی از افزایش بهای بنزین در آمریکا از عربستان و دیگر کشورهای اوپک خواسته بود که باید میزان تولید و عرضه نفت خام به بازار را افزایش دهند. این تصمیم دولت دونالد ترامپ را چین نیز که خواهان بهای ارزان نفت خام برای رشد اقتصادی است، حمایت کرد، حتی برای خوشایند بیشتر چین قبل از شروع جنگ رمضان عربستان بهای نفت صادراتی به بازار آسیا و چین را کاهش داد.

وی بیان کرد: در محاسبات بعمل آمده برای تجاوز نظامی به ایران اینگونه تصور شده بود که ایران قدرت دفاعی نخواهد داشت و حتی اگر دفاع کند برای مدت کوتاه خواهد بود و علیه پایگاه های آمریکا در عربستان و سایر شیخ نشین‌های خلیج فارس اقدام و عملی نخواهد کرد. اما، اقدام و عمل ایران آنطور که ترامپ و نتانیاهو اعتراف کردند، آنها و سایر متحدان شان نظیر انگلیس را بشدت متعجب و شوکه کرد.

وی افزود: انگلیس برای مقابله با افزایش بهای انرژی و تورم اعلام کرده است که برای ۶ ماه یارانه سوخت به مصرف کنندگان انگلیسی می‌دهد که گفته می‌شود موجب کسری بودجه کلانی برای دولت انگلیس به بار خواهد آورد.

