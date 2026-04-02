خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد

​آمادگی ادارات منابع طبیعی برای تامین و واگذاری نهال به شهروندان

کد خبر : 1768610
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکیدات امام شهید انقلاب و مقام معظم رهبری بر توسعه درخت‌کاری، از آمادگی ادارات منابع طبیعی سراسر کشور برای تأمین و واگذاری نهال به شهروندان خبر داد.

 

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز طبیعت و در راستای لبیک به پیام مقام معظم رهبری و پویش ملی «سرو ایران»، اقدام به غرس «نهال امید» کرد.

وی گفت : این اقدام همچنین به یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و با هدف ترویج فرهنگ درخت‌کاری و حفاظت از منابع طبیعی انجام شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاکیدات امام شهید انقلاب و مقام معظم رهبری بر توسعه درخت‌کاری، از آمادگی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور برای تأمین و واگذاری نهال به شهروندان خبر داد.

وی هدف از پویش ملی غرس نهال را تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی و نمایش عزم ملت ایران برای ساختن و آبادانی کشور عنوان کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

