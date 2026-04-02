وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد
آمادگی ادارات منابع طبیعی برای تامین و واگذاری نهال به شهروندان
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز طبیعت و در راستای لبیک به پیام مقام معظم رهبری و پویش ملی «سرو ایران»، اقدام به غرس «نهال امید» کرد.
وی گفت : این اقدام همچنین به یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی انجام شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاکیدات امام شهید انقلاب و مقام معظم رهبری بر توسعه درختکاری، از آمادگی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور برای تأمین و واگذاری نهال به شهروندان خبر داد.
وی هدف از پویش ملی غرس نهال را تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی و نمایش عزم ملت ایران برای ساختن و آبادانی کشور عنوان کرد.