​آمادگی ادارات منابع طبیعی برای تامین و واگذاری نهال به شهروندان

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز طبیعت و در راستای لبیک به پیام مقام معظم رهبری و پویش ملی «سرو ایران»، اقدام به غرس «نهال امید» کرد.

وی گفت : این اقدام همچنین به یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم و با هدف ترویج فرهنگ درخت‌کاری و حفاظت از منابع طبیعی انجام شد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاکیدات امام شهید انقلاب و مقام معظم رهبری بر توسعه درخت‌کاری، از آمادگی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور برای تأمین و واگذاری نهال به شهروندان خبر داد. وی هدف از پویش ملی غرس نهال را تقویت روحیه امید و نشاط اجتماعی و نمایش عزم ملت ایران برای ساختن و آبادانی کشور عنوان کرد.