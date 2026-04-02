اطلاعیه شماره (۳) شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز درخصوص رفع خاموشی ها و پایداری شبکه اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به وقوع انفجار در موج دوم‌ حمله روز جاری در استان البرز، برق مسیر جاده چالوس قطع گردید، تیم‌های راهبری شبکه و تیم های عملیاتی واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در حال بررسی و پیگیر رفع خاموشی ها و پایداری شبکه در سریعترین زمان ممکن هستند.

از شهروندان محترم درخواست می‌گردد آرامش خود را حفظ نموده و لوازم برقی خود را تا زمان وصل کامل از پریز برق جدا کنند.

 

