در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

همه پتروشیمی‌های ماهشهر فعال هستند

یک منبع آگاه گفت: هیچ آسیبی به واحدهای پتروشیمی ماهشهر وارد نشده است.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره حمله نظامی شب گذشته امریکا و رژیم صهیونیستی به منطقه ویژه ماهشهر و احتمال آسیب به مجتمع های پتروشیمی اظهار داشت: هیچ حمله‌ای به محوطه و اطراف مجتمع های پتروشیمی صورت نگرفته است.

وی افزود: هیچ آسیبی به واحدهای پتروشیمی ماهشهر وارد نشده است.

وی تاکید کرد: تمام واحدها در مدار هستند و فعالیت پتروشیمی ها طبق روال عادی در حال انجام است.

