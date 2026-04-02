به گزارش ایلنا، نحوه فعالیت بانک‌های کشور از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی اعلام شد.

بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها، شعب بانک‌ها از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٧ و ٣٠ تا ١٣ و ٣٠ دقیقه و در روزهای پنج‌شنبه از ساعت ٧ و ٣٠ تا ١٢ و ٣٠ دقیقه دایر خواهند بود.

همچنین، بر اساس تصمیم مدیران عامل بانک‌ها و در هماهنگی با استانداری‌های هر استان، تعداد شعب فعال بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد شعب بانکی تعیین خواهد شد

