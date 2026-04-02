نحوه فعالیت بانکها از ۱۵ فروردین تا اطلاع ثانوی اعلام شد
به گزارش ایلنا، نحوه فعالیت بانکهای کشور از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی اعلام شد.
بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها، شعب بانکها از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٧ و ٣٠ تا ١٣ و ٣٠ دقیقه و در روزهای پنجشنبه از ساعت ٧ و ٣٠ تا ١٢ و ٣٠ دقیقه دایر خواهند بود.
همچنین، بر اساس تصمیم مدیران عامل بانکها و در هماهنگی با استانداریهای هر استان، تعداد شعب فعال بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد شعب بانکی تعیین خواهد شد