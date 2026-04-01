آغاز مراجعه مأموران قرائت کنتور برق در تهران از ۱۵ فروردین
کد خبر : 1768276
به گزارش ایلنا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرده است به اطلاع شهروندان و مشترکان برق شهر تهران می رساند ماموران قرائت کنتور مناطق ۲۲ گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از روز شنبه؛ ۱۵ فروردین ماه به منظور ثبت کارکرد کنتورهای برق در ساعات اداری و با کارت شناسایی معتبر مراجعه می کنند.
لطفا جهت کسب اطلاعات صورت حساب های صادره به سامانه برق من به آدرس ذیل مراجعه فرمایید http://bargheman.com/mobile-app