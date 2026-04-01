به گزارش ایلنا، سرپرست شرکت توانیر در نشست تخصصی با حضور استاندار اصفهان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران صنعت برق استان اظهار کرد: بیشترین اهداف دشمن در حمله به زیرساخت‌های برق کشور در استان اصفهان متمرکز بوده است.

محمد اله‌داد با قدردانی از مدیران و نیروهای عملیاتی صنعت برق اصفهان افزود: این استان به دلیل برخورداری از مجموعه‌های مهم صنعتی و نظامی، در خط مقدم این حملات قرار داشته است؛ با این حال، نیروهای فنی و اجرایی صنعت برق توانسته‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آسیب‌های وارد شده را شناسایی و برطرف کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت در صنعت برق و کار بر روی دکل‌ها و خطوط مرتفع حتی در شرایط عادی نیز بسیار دشوار است، تصریح کرد: خدمت‌رسانی در شرایط جنگی، جلوه‌ای از ایثار و روحیه جهادی نیروهای صنعت برق است؛ چرا که هرگونه آسیب به زیرساخت‌های برق می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه از جمله حوزه‌های اجتماعی، درمانی و امنیتی را با اختلال مواجه کند.

سرپرست شرکت توانیر در ادامه و در دیدار با نیروهای اجرایی و عملیاتی صنعت برق اصفهان، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان تأکید کرد: حفظ جان نیروهای فنی در اولویت نخست قرار دارد؛ بنابراین لازم است همه نیروهای اجرایی از اقدامات هیجانی خودداری کرده و تنها پس از تأمین کامل ایمنی و امنیت محل، عملیات ترمیم، نگهداری و بازگرداندن پایداری شبکه را آغاز کنند.

در این نشست، استاندار اصفهان نیز با قدردانی از خدمات کارکنان صنعت برق استان گفت: اصفهان با داشتن ۸۵ شهرک صنعتی، سهمی حدود ۱۲ درصدی از صنایع کشور و همچنین برخورداری از صنایع مادر و فناوری‌محور، از جمله استان‌هایی است که بیشترین آسیب را از حملات دشمن متحمل شده است.

مهدی جمالی‌نژاد در ادامه با اشاره به برخی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و همچنین چالش ناترازی انرژی در فصول مختلف سال، دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با صنعت برق استان را مطرح کرد.

