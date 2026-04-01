اصفهان در خط مقدم حملات به زیرساخت‌های برق کشور

اصفهان در خط مقدم حملات به زیرساخت‌های برق کشور
سرپرست شرکت توانیر با اشاره به تمرکز حملات دشمن به زیرساخت‌های برق در استان اصفهان، از تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان و نیروهای عملیاتی صنعت برق این استان در حفظ پایداری شبکه و بازسازی سریع آسیب‌ها قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، سرپرست شرکت توانیر در نشست تخصصی با حضور استاندار اصفهان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران صنعت برق استان اظهار کرد: بیشترین اهداف دشمن در حمله به زیرساخت‌های برق کشور در استان اصفهان متمرکز بوده است.

محمد اله‌داد با قدردانی از مدیران و نیروهای عملیاتی صنعت برق اصفهان افزود: این استان به دلیل برخورداری از مجموعه‌های مهم صنعتی و نظامی، در خط مقدم این حملات قرار داشته است؛ با این حال، نیروهای فنی و اجرایی صنعت برق توانسته‌اند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آسیب‌های وارد شده را شناسایی و برطرف کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت در صنعت برق و کار بر روی دکل‌ها و خطوط مرتفع حتی در شرایط عادی نیز بسیار دشوار است، تصریح کرد: خدمت‌رسانی در شرایط جنگی، جلوه‌ای از ایثار و روحیه جهادی نیروهای صنعت برق است؛ چرا که هرگونه آسیب به زیرساخت‌های برق می‌تواند بخش‌های مختلف جامعه از جمله حوزه‌های اجتماعی، درمانی و امنیتی را با اختلال مواجه کند.

سرپرست شرکت توانیر در ادامه و در دیدار با نیروهای اجرایی و عملیاتی صنعت برق اصفهان، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان تأکید کرد: حفظ جان نیروهای فنی در اولویت نخست قرار دارد؛ بنابراین لازم است همه نیروهای اجرایی از اقدامات هیجانی خودداری کرده و تنها پس از تأمین کامل ایمنی و امنیت محل، عملیات ترمیم، نگهداری و بازگرداندن پایداری شبکه را آغاز کنند.

در این نشست، استاندار اصفهان نیز با قدردانی از خدمات کارکنان صنعت برق استان گفت: اصفهان با داشتن ۸۵ شهرک صنعتی، سهمی حدود ۱۲ درصدی از صنایع کشور و همچنین برخورداری از صنایع مادر و فناوری‌محور، از جمله استان‌هایی است که بیشترین آسیب را از حملات دشمن متحمل شده است.

مهدی جمالی‌نژاد در ادامه با اشاره به برخی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و همچنین چالش ناترازی انرژی در فصول مختلف سال، دغدغه‌ها و مسائل مرتبط با صنعت برق استان را مطرح کرد.

 

اخبار مرتبط
