پیام محمد شریعتمداری به مناسبت دوازدهم فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران
متن پیام محمد شریعتمداری بدین شرح است: روز تولد نظام مردمی و مقدس جمهوری اسلامی بر پویندگان طریق آزادگی و اقتدار فرخنده باد.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس با گرامیداشت روز جمهوری اسلامی دوازدهم فروردین، تأکید کرد:جنگ تحمیلی امروز، بزرگترین آزمون کارآمدی و استواری این نظام مردمنهاد است و آتشی که اردوی استکبار و صهیونیسم آشکارا با سودای انهدام ارکان جامعه و نظام اسلامی برافروخت بیشک خودش را به آتش خواهد کشید.
متن پیام محمد شریعتمداری بدین شرح است: روز تولد نظام مردمی و مقدس جمهوری اسلامی بر پویندگان طریق آزادگی و اقتدار فرخنده باد.
سیر مبارزه و مجاهدت تاریخی مردم ایران برای گسستن رشتههای استبداد و سلطه خارجی که در رژیم ستم شاهی به این ملت و سرزمین تحمیل شده بود، در چنین روزی با مراجعه هوشمندانه به آراء مردم در نخستین ماههای انقلاب مردمی ایران ببار نشست و آرمان رهایی و آزادی خواهی ایرانیان در سیمای نظام جمهوری اسلامی تجسم یافت.
پدیده استقرار نظام اسلامی، حاصل و برآیند انتخاب آگاهانه مردم ایران بود و اتکای بر رأی و اراده ملت، خصیصه والا و بیبدیل نظامی است که طی بیش از ۴ دهه حیات خویش به پشتوانه این نیروی لایزال و تحت تدابیر حکیمانه امامین انقلاب توانسته بر امواج سهمگین ترورها، توطئهها و تهدیدها چیره شود.
بیشک، جنگ تحمیلی امروز، بزرگترین آزمون کارآمدی و استواری این نظام مردمنهاد است، و آتشی که اردوی استکبار و صهیونیسم آشکارا با سودای انهدام ارکان جامعه و نظام اسلامی برافروخت بیشک خودش را به آتش خواهد کشید.
در این کارزار عظیم، روح میهن پرستی و اتحاد شگرف ملت در پیوند با نیروی ایثار و ایمان فرزندان برومند آن، عمیقترین شکست را بر حریفان کینهتوز نظام و میهن اسلامی تا کنون تحمیل کرده و خواهد کرد.
اکنون اقتدار و جاودانگی ایران عزیز، امانتی خطیر و گرانسنگ بر دوش ماست و در این روزهای پرحما
سه، برای صیانت از این ارزشهای حیاتبخش، با شهیدان نامدار وطن، عهد و پیمان میبندیم.