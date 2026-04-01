برگزاری نشست هماندیشی مدیران صنایع پتروشیمی کشور برای بررسی برنامه تولید و بهینهسازی مصرف انرژی
در نشست هماندیشی مدیران صنایع پتروشیمی و هلدینگهای پتروشیمی، برنامههای تولید و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی با هدف تأمین پایدار خوراک در سال جدید مورد بررسی قرار گرفت و همزمان مسئولان حوزه انرژی از آمادگی کامل برای تأمین سوخت و برق کشور خبر دادند.
به گزارش ایلنا؛ نشست هم اندیشی مدیران صنایع پتروشیمی و مدیران هلدینگ های پتروشیمی برای بررسی برنامه تولید و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی برگزار شد.
هلدینگ های پتروشیمی برنامه های ویژه خود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد تامین خوراک مورد نیاز در سال جدید را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه خواهند کرد.
وزیر نفت با بیان اینکه در حوزه تامین سوخت جای نگرانی نیست گفت: تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شده و مردم از این بابت آسوده خاطر باشند و مشکلی نخواهیم داشت.
سخنگوی صنعت برق اعلام کرد: در صورت بروز حادثه برای هر یک از نیروگاهها برنامهریزی شده است تا از ظرفیت سایر نیروگاههای سالم و واحدهای ذخیره برای تأمین برق شبکه استفاده شود.