معاون وزیر اقتصاد خبر داد
تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق مربوط به بهمنماه ۱۴۰۴ و همچنین مهلت ارسال فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدمحمدهادی سبحانیان با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و بهمنظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، مواعد مقرر برای پرداخت و ارسال اطلاعات مربوط به مالیات حقوق تمدید شده است.
وی تأکید کرد: بر اساس این تصمیم، تمامی مؤدیان میتوانند نسبت به پرداخت مالیات حقوق بهمنماه ۱۴۰۴ و نیز تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ اقدام کنند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیات حقوق صورت گرفته است.