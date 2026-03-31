تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدمحمدهادی سبحانیان با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و به‌منظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، مواعد مقرر برای پرداخت و ارسال اطلاعات مربوط به مالیات حقوق تمدید شده است.