اعلام بسته جامع حمایتی وزارت اقتصاد برای ایرانیان مقیم امارات

به گزارش ایلنا، در این پیام با اشاره به رویکردهای خصمانه اخیر دولت امارات که منجر به ایجاد مشکلاتی در حوزه اقامت و فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان شده است، تأکید شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرمایه‌های واردشده از کشورهایی که رویکرد خصمانه داشته اند، میتوانند از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی ویژه بهره‌مند شوند و امکان استفاده از بیمه جنگ از دیگرحمایتهای پیش بینی شده در این بسته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این پیام با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از شهروندان ایرانی مقیم کشورهای خارجی، اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران با درک کامل شرایط موجود، تمامی ظرفیت‌های خود را برای حفاظت از سرمایه‌های ایرانیان مقیم امارت و تسهیل بازگشت و انتقال آن‌ها به داخل کشور به‌کار خواهد گرفت.

وی همچنین تصریح کرده است که «ایران خانه همیشگی ایرانیان است و بسترهای لازم برای حضور و فعالیت اقتصادی آنان در کشور فراهم خواهد بود.»

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته حمایتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)» است. طبق این قانون، سرمایه‌های منتقل‌شده به کشور از حمایت‌های کامل حقوقی برخوردار بوده و امنیت اصل سرمایه، سود و امکان انتقال عواید تضمین می‌شود.

در بخش دیگری از این پیام، به ارائه تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران در شرایط خاص کنونی اشاره شده است. این تسهیلات شامل امکان ورود و ثبت سرمایه بدون تعریف پروژه در مراحل اولیه، تسریع در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، و اعطای مهلت زمانی برای تکمیل طرح‌های سرمایه‌گذاری عنوان شده است. در حوزه ابزارهای مالی نیز فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران از جمله امکان سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی ارزی با نرخ سود مشخص و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار کشورفراهم شده است؛ در همین راستا، ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی، مالی و بانکی به سرمایه‌گذاران از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده است تا فرآیند انتقال و استقرار سرمایه‌ها با سهولت بیشتری انجام شود. در ادامه این گزارش، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان «نقطه تماس ویژه» (Focal Point) برای ارتباط مستقیم با ایرانیان مقیم خارج معرفی شده است. این سازمان وظیفه دارد به‌صورت متمرکز به درخواست‌ها، مشکلات و مسائل سرمایه‌گذاران رسیدگی کرده و هماهنگی‌های لازم را با سایر نهادهای ذی‌ربط انجام دهد. همچنین یک خط تلفن مستقیم با شماره ۰۰۹۸۲۱۳۳۹۶۷۰۷۵ برای پاسخگویی سریع به هموطنان در نظر گرفته شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان این پیام تأکید کرده است که با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهد شد ابزارها و سازوکارهای جدیدی برای حمایت هرچه بیشتر از ایرانیان خارج از کشور طراحی و اجرا شود. در همین راستا، تیمی از کارشناسان متخصص در حوزه‌های حقوقی، مالی و بانکی با آمادگی کامل، خدمات لازم را به سرمایه‌گذاران ارائه خواهند داد و دراین گزارش می‌افزاید: دولت با اتخاذ این رویکرد، درصدد است ضمن کاهش آثار محدودیت‌های ایجادشده برای ایرانیان در خارج از کشور، زمینه جذب سرمایه‌های آنان و تقویت اقتصاد ملی را نیز فراهم کند.