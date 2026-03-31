وزیر نفت:
مردم نگران تأمین سوخت نباشند
کد خبر : 1767878
به گزارش ایلنا، محسن پاکنژاد، وزیر نفت روز(دوشنبه ۱۰ فروردین) در حاشیه نشست با نواب رئیس و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس بیان کرد: در این نشست، درباره مسائل پیرامون حوزه انرژی در شرایط جنگی صحبت شد، مسائل حوزه صنعت نفت مطرح و مقرر شد که با هماندیشی بیشتر، چالشها را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه تأمین سوخت جای نگرانی نیست، افزود: تدابیر لازم در این حوزه اتخاذ شده و از این بابت خیال مردم راحت باشد که مشکلی نخواهیم داشت.