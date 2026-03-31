کاهش ۱۴ درصدی خدمات امدادی در نوروز ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا، عادل پیرمحمدی در جریان بازدید از مرکز تماس امداد ایران‌خودرو، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان امدادی در ایام نوروز و شرایط ویژه کشور، اظهار داشت که این نیروها با وجود دوری از خانواده، به‌طور مستمر برای تأمین امنیت و آرامش خاطر مسافران جاده‌ای خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به فقدان رهبر معظم انقلاب، این حادثه را داغی بزرگ برای کشور عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: با حضور آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و انسجام مردم، کشور بتواند بر بحران‌ها و تهدیدات پیش‌رو فائق آید.

پیرمحمدی همچنین به شرایط خاص آغاز سال ۱۴۰۵ که هم‌زمان با حملات دشمنان و فشارهای خارجی بود اشاره کرد و گفت: با تلاش مدیران و کارکنان مجموعه، روند خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یافت.

وی ابراز امیدواری کرد: سال آینده بسیاری از مشکلات کشور با انسجام و همراهی هم‌وطنان عزیز مرتفع شود.

در ادامه این بازدید، سیدعباس میرحسینی مدیرعامل امداد ایران‌خودرو گزارشی از عملکرد طرح امداد نوروزی ۱۴۰۵ ارائه کرد.

به گفته وی از ابتدای طرح (۲۷ اسفند۱۴۰۴) تا پایان دهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵، روزانه به‌طور میانگین سه هزار و ۷۰۰ خدمت امدادی در سراسر کشور انجام شده که این رقم در هفته دوم نوروز با افزایش سفرها به حدود چهار هزار خدمت در روز رسیده است.

میرحسینی تأکید کرد: کاهش درخواست خدمات امدادی نسبت به سال گذشته در بخش ایرادات فنی، بیان‌گر بهبود کیفیت تولیدات ایران‌خودرو است.

پیرمحمدی در پایان بازدید با تأکید بر اهمیت استمرار روند افزایش کیفیت تولید گفت: «امیدواریم با ارتقای هرچه بیشتر کیفیت خودروها، شاهد کاهش کامل نیاز به خدمات امداد خودرو باشیم و هم‌وطنان بتوانند با آرامش و بدون دغدغه سفر کنند»

انتهای پیام/