وزیر نیرو اعلام کرد
آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار
وزیر نیرو با بیان اینکه کارکنان صنعت برق با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند، از آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی، وزیر نیرو امروز با حضور در استان قزوین، از نیروگاه شهید رجایی به عنوان یکی از مهمترین نیروگاههای حرارتی کشور بازدید کرد و در گفتوگو با کارکنان و مدیران این مجموعه، از تلاشهای مستمر آنان در حفظ پایداری شبکه برق کشور قدردانی کرد.
وزیر نیرو در این بازدید با بیان اینکه کارکنان صنعت آب و برق همواره برای جلوگیری از هرگونه اختلال در خدماترسانی در آمادهباش کامل هستند، اظهار کرد: خدا قوت به تمامی همکاران صنعت آب و برق که با تمام توان، پرتلاش و متعهد، در کنار مردم و برای تداوم خدمات پایدار فعالیت میکنند.
وی با اشاره به آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی، افزود: همانگونه که مشاهده میشود، مدیران، کارشناسان و کارکنان صنعت برق در تمامی بخشها با حداکثر ظرفیت در حال فعالیتاند و این تلاشها نقش مهمی در پایداری شبکه و اطمینان از تامین انرژی کشور دارد.
وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: صنعت آب و برق کشور، با اتکا به توان نیروهای متخصص و فداکار خود، همواره با تمام قوا برای ارائه خدمات پایدار و مطمئن به مردم در صحنه حضور دارد. در نتیجه با تمام قوا دشمن صهیونی آمریکایی را در حمله به زیرساختهای حیاتی کشور نا امید میسازد.