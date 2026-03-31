خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر نیرو اعلام کرد

آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار

آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار
کد خبر : 1767817
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه کارکنان صنعت برق با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند، از آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی برای تولید برق پایدار خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، عباس علی آبادی، وزیر نیرو امروز با حضور در استان قزوین، از نیروگاه شهید رجایی به عنوان یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های حرارتی کشور بازدید کرد و در گفت‌وگو با کارکنان و مدیران این مجموعه، از تلاش‌های مستمر آنان در حفظ پایداری شبکه برق کشور قدردانی کرد.

وزیر نیرو در این بازدید با بیان اینکه کارکنان صنعت آب و برق همواره برای جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمات‌رسانی در آماده‌باش کامل هستند، اظهار کرد: خدا قوت به تمامی همکاران صنعت آب و برق که با تمام توان، پرتلاش و متعهد، در کنار مردم و برای تداوم خدمات پایدار فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی، افزود: همان‌گونه که مشاهده می‌شود، مدیران، کارشناسان و کارکنان صنعت برق در تمامی بخش‌ها با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت‌اند و این تلاش‌ها نقش مهمی در پایداری شبکه و اطمینان از تامین انرژی کشور دارد.

وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: صنعت آب و برق کشور، با اتکا به توان نیروهای متخصص و فداکار خود، همواره با تمام قوا برای ارائه خدمات پایدار و مطمئن به مردم در صحنه حضور دارد. در نتیجه با تمام قوا دشمن صهیونی آمریکایی را در حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور نا امید می‌سازد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار