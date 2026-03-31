اعلام زمان مراجعه ماموران قرائت کنتور گاز در تهران
کد خبر : 1767804
شرکت گاز استان تهران از آغاز مراجعه ماموران قرائت کنتور گاز از تاریخ ۱۵ فروردین ماه خبر داد و از مشترکان خواست در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام این شرکت، مأموران قرائت در ساعات اداری و با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به منازل مشترکان مراجعه کرده و نسبت به ثبت کارکرد کنتور گاز اقدام میکنند.
شرکت گاز استان تهران ضمن تاکید بر لزوم همکاری مشترکان، از شهروندان خواست در زمان مراجعه ماموران، امکان دسترسی به کنتور را فراهم کنند تا فرآیند قرائت بهصورت دقیق و بدون مشکل انجام شود.