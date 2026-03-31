منطقه آزاد انزلی میزبان بیش از ۱ میلیون و ۳۷۰ هزار گردشگر نوروزی

به گزارش ایلنا؛ پونه نیکوی، با بیان اینکه از ۲۵ اسفند ماه گذشته تا نهم فروردین ماه، فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی میزبان این حجم از گردشگر بود،اضافه کرد: در این بازه زمانی ۱۶ هزار و ۱۴۶ مسافر نیز در هتل آپارتمان ها،مجتمع‌های اقامتی،هتل‌ها،بوم گردی‌ها و کاشانه مهمان‌های فعال در سطح منطقه آزاد انزلی اقامت داشتند.

جانشین ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی، با اشاره به شرایط جنگی ناشی از جنگ تحمیلی، تصریح کرد: اولویت برنامه‌های این ستاد معطوف به ارتقای کمی-کیفی امکانات قابل ارائه،تسهیل و تسریع در فرآیندهای خدمات رسانی به مسافران نوروزی، قرار دارد.

وی با اشاره به تعمیم حوزه جغرافیایی اجرای برنامه های نوروزی به کل محدوده منطقه آزاد انزلی در این ایام به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری، بوم گردی و مشاغل محلی در سطح روستاهای محدوده، افزود: اعضای ستاد در زمینه‌های مختلف رفاهی،مدیریت ترافیک،انتظامی،ایمنی و آتش‌نشانی،تأمین سلامت گردشگران و نظارت بر فرآیندهای خدمات رسانی به مسافرین در حال خدمت رسانی می باشند.

پونه نیکوی برپایی برنامه‌های نظارتی بر کسب و کارهای خرد، مجتمع‌های تجاری،پایش نحوه و کیفیت خدمات رسانی واحدهای گردشگری، و رعایت مولفه‌های سلامت در اقلام خوراکی،آرایشی-بهداشتی با همکاری تشکل‌های صنفی از دیگر بخش‌های خدمات رسان در تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ است.

گفتنی است؛ وجود مجتمع های تجاری-اداری، امکانات متنوع در نوار ساحلی،‌ بهسازی مبلمان شهری، بهره مندی از بزرگترین آکواریوم کشور، بهمراه برپایی نمایشگاه نوروزی، و اجرای یادمان شهدای دانش آموز و تبلیغات محیطی حماسی متناسب با جنگ رمضان، از مهمترین امکانات و برنامه های عید ۱۴۰۵ سازمان منطقه آزاد انزلی محسوب می‌شود.

