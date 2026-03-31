بازدید مدیرعامل بانک تجارت از شعب تهران در اولین روزهای کاری سال 1405

به گزارش ایلنا از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این بازدیدها که صبح سه‌شنبه یازدهم فروردین ماه به انجام رسید با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت ارائه خدمات پایدار و بهینه به مشتریان گفت: تمام تلاش همکاران شعب و ستادی بانک تجارت در این ایام باید بر این باشد که هیچگونه خللی در خدمت‌رسانی به مشتریان بوجود نیاید و برنامه‌های توسعه‌محور و جاری بانک همچون شرایط عادی دنبال شود.

مدیرعامل بانک تجارت ضمن دیدار و گفت‌وگو با همکاران این شعب و بررسی آخرین وضعیت عملکردی آنها بر ضرورت حفظ آرامش و تقویت روحیه خدمت‌گزاری به عمومی مردم و مراجعان در میان همکاران تاکید و ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش همکاران سراسر کشور، سال 1405 برای بانک تجارت سال رقم خوردن دستاوردهای چشمگیر و بزرگ باشد.

اخلاقی همچنین به روند سودآوری بانک تجارت در سال‌های اخیر و برنامه‌های آتی در زمینه افزایش سرمایه، ارتقای کفایت سرمایه و تقویت پایه‌های عملکردی بانک اشاره کرد و گفت: ارتقای سهم تامین مالی بانک تجارت در بین شبکه بانکی با تکیه بر توان تخصصی همکاران و استفاده از محصولات کاربردی و نوآورانه تأمین مالی زنجیره‌ای همچنان جزو برنامه‌های عملیاتی بانک تجارت به شمار رفته و در سال 1405 این رویکرد با توانی دوچندان دنبال خواهد شد.

مدیرعامل بانک تجارت در جریان بازدید از شعب مستقل مرکزی، میدان آرژانتین، گاندی و میدان شیخ بهائی تهران و همچنین اداره خزانه داری ارزی درخواست‌ها و نیازهای مسئولان و همکاران را مستقیما دریافت کرد و بلافاصله با برقراری تماس با متولیان امر نسبت به پیگیری موارد اقدام نمود.

در این بازدیدها پارساتبار معاون مدیرعامل در امور استان‌های جنوب کشور نیز حضور داشت.