بازدید مدیرعامل بانک تجارت از شعب تهران در اولین روزهای کاری سال 1405
مدیرعامل بانک تجارت در اولین روزهای کاری سال 1405 با حضور در شعب شهر تهران و یکی از ادارات معاونت بینالملل این بانک از نزدیک روند ارائه خدمت به مشتریان را مورد بازدید و بررسی قرار داد. به گزارش مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این با
مدیرعامل بانک تجارت ضمن دیدار و گفتوگو با همکاران این شعب و بررسی آخرین وضعیت عملکردی آنها بر ضرورت حفظ آرامش و تقویت روحیه خدمتگزاری به عمومی مردم و مراجعان در میان همکاران تاکید و ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش همکاران سراسر کشور، سال 1405 برای بانک تجارت سال رقم خوردن دستاوردهای چشمگیر و بزرگ باشد.
اخلاقی همچنین به روند سودآوری بانک تجارت در سالهای اخیر و برنامههای آتی در زمینه افزایش سرمایه، ارتقای کفایت سرمایه و تقویت پایههای عملکردی بانک اشاره کرد و گفت: ارتقای سهم تامین مالی بانک تجارت در بین شبکه بانکی با تکیه بر توان تخصصی همکاران و استفاده از محصولات کاربردی و نوآورانه تأمین مالی زنجیرهای همچنان جزو برنامههای عملیاتی بانک تجارت به شمار رفته و در سال 1405 این رویکرد با توانی دوچندان دنبال خواهد شد.
مدیرعامل بانک تجارت در جریان بازدید از شعب مستقل مرکزی، میدان آرژانتین، گاندی و میدان شیخ بهائی تهران و همچنین اداره خزانه داری ارزی درخواستها و نیازهای مسئولان و همکاران را مستقیما دریافت کرد و بلافاصله با برقراری تماس با متولیان امر نسبت به پیگیری موارد اقدام نمود.
در این بازدیدها پارساتبار معاون مدیرعامل در امور استانهای جنوب کشور نیز حضور داشت.