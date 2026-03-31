رشد حدود ١٣٠ درصدی قیمت طلا در یک سال/ کاهش ۴۵ درصدی تقاضا و تولید طلا

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت این صنف و نوسانات انس در یک سال گذشته اظهار داشت: واقعیت این است که شرایط اصناف مخصوصا صنعت طلا و جواهر کشور بحرانی بود و شرایط رکودی را پشت سر گذاشت و همکاران روزهای سختی را سپری کردند. در حالی که به رونق روزهای پایانی سال امیدوار بودند، از نهم اسفند ماه جنگ شروع شد و آن امید رونق آخر سال هم از دست رفت.

وی گفت: طبق آمارهای میدانی در سال گذشته بین ۳۵ تا ۴۵ درصد تولیدات صنف طلا و جواهر کاهش پیدا کرد که این به دلیل کاهش تقاضا بود. این کاهش تولید باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی شرایط سختی داشته باشند به طوریکه نتوانستن هزینه‌های جاری از جمله اجاره واحد و حقوق کارکنان را بپردازند و در نهایت پس از مقاومت چندماهه، تعدادی از این واحدها نسبت به تعطیلی واحد خود اقدام کردند.

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به نوسانات انس جهانی در یک سال گذشته تاکید کرد: در ابتدای سال ١۴٠۴ نرخ انس جهانی طلا ٣ هزار و ٣٨ دلار بود و در حال حاضر این رقم به ۴ هزار و ۵٣٨ دلار رسیده و در طول سال تقریبا شاهد افزایش هزار و ۵۱۲ دلاری انس جهانی بودیم و تقریبا انس در بازارهای جهانی ۴٩.٩ درصد افزایش یافت.

بذرافشان ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار که پایه معاملات در کشور محسوب می‌شود، در ابتدای سال گذشته حدود ۳۳ میلیون و ۸۶٨ هزار تومان بوده که در طول سال قیمت آن ۴۵ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد به عبارت دیگر هر مثال طلا رشد ١٢٩.٩ درصدی را تجربه کرد و امروز قیمت آن به ۷۷ میلیون ۶۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

وی افزود: همچنین قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که در ابتدای سال ٧ میلیون و ٨١٧ هزار تومان بوده که در طول سال گذشته با افزایش ۱۰ میلیون و ۴٧۶ هزار تومان رشد ۱۲۹.۹ درصدی داشته و در حال حاضر هم نرخ هر گرم طلای ١٨ عیار تقریبا ۱۷ میلیون و ٩۴۵ هزار تومان است.

رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: در بازار سکه هم در ابتدای سال گذشته قیمت سکه طرح جدید ۹۴ میلیون تومان بوده که در طول سال ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته داشته به عبارت دیگر رشد ٩٧.٣ درصدی را تجربه کرد و در حال حاضر هم قیمت آن ١٨۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان است. قیمت سکه طرح قدیم هم که در ابتدای سال گذشته ٨٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان بوده در طول سال ۹۳ میلیون تومان افزایش قیمت و رشد ١٠۵ درصدی داشت داشت و قیمت آن هم امروز ۱۸۱ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان است.

وی افزود: قیمت نیم سکه هم در ابتدای سال ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و در طول سال ۳۸ میلیون تومان و ۶٢.٨ درصد رشد داشته و در حال حاضر هم حدود ٩٨ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله می‌شود و قیمت ربع سکه هم در ابتدای ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و در طول سال ۲۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان و ٧٧.٧ درصد رشد داشته و در حال حاضر هم قیمت ربع سکه ۵۶ میلیون تومان است.

