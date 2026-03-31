تمدید مهلت ماندگاری خودروهای پلاک کیش در سرزمین اصلی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کوروش دست‌پاک با اشاره به شرایط کشور و ضرورت مدیریت نحوه خروج خودروهای کیش اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام‌شده در سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری سایر نهادها همچون پلیس راهور، مهلت ورود خودروهای پلاک کیش به سرزمین اصلی تمدید شد تا مالکان این خودروها بتوانند بدون نگرانی در شهرهای مختلف کشور تردد کنند.

وی با اشاره به روند خروج خودروها افزود: تاکنون بیش از هفت هزار خودروی پلاک کیش، به محل‌های اعلامی از سوی سازمان منطقه آزاد مراجعه و اقدامات خود رای برای خروج از جزیره با کمترین تشریفات اداری انجام داده اند که این خدمات همچنان به‌صورت روزانه ارائه می‌شود. به گفته او، مراحل اداری خروج خودروها درصورت در دست داشتن مدارک کامل، معمولاً نزدیک به ۱۰ دقیقه زمان می‌برد.

سرپرست مدیریت توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش در توضیح فرآیند اداری خروج خودروها گفت: تکمیل دو فرم تعهدنامه در سه نسخه، ثبت اثر انگشت، ارائه برگه سبز خودرو و مدارک شناسایی مالک از مراحل این فرآیند است.

دست‌پاک در ادامه به وضعیت خودروهای فاقد پلاک اشاره کرد و توضیح داد: این خودروها در مراحل مختلف تشریفات اداری قرار داشتند؛ برخی مراحل را به‌طور کامل طی کرده بودند و تنها صدور پلاک باقی مانده بود، برخی در مرحله پرداخت یا محاسبه عوارض قرار داشتند و گروهی نیز در مراحل بررسی استاندارد یا محیط ‌زیست بودند. بر همین اساس، پرونده‌ها بر پایه میزان پیشرفت اولویت‌بندی و با همکاری پلیس راهور و واحدهای مرتبط در سازمان تعیین تکلیف شد.

به گفته وی، برای بخشی از این خودروها تا پایان دوره شرایط ویژه، پلاک موقت صادر شده تا امکان تردد در جزیره و سرزمین اصلی فراهم شود. همچنین کارت سبز صادرشده به ‌منزله تأیید ورود خودرو به سرزمین اصلی و مجوز تردد در جزیره کیش است. او اعلام کرد که در این مدت بیش از ۲۵۰ خودروی فاقد پلاک تعیین تکلیف شده‌اند.

سرپرست مدیریت توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: روند صدور پلاک برای خودروهای فاقد پلاک به‌صورت روزانه در حال انجام است و متقاضیان پس از طی مراحل گمرکی، دریافت تأییدیه‌های استاندارد و محیط ‌زیست و طی فرآیندهای تعیین شده که همگی این مراحل، براساس مصوبه شورای تأمین با کمترین تشریفات می‌باشند، می‌توانند برای دریافت پلاک مراجعه کنند.

وی افزود: در صورت بازگشت خودرو به جزیره و نیاز به خروج مجدد، این امکان فراهم شده است و با ثبت مهر جدید روی نسخه کپی برگه قبلی، خودرو می‌تواند دوباره از جزیره خارج شود.

دست‌پاک در پایان تأکید کرد: رعایت مصوبات شورای تأمین الزامی است و در صورت تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد، اما برای عموم کیشوندان تلاش شده است روند ورود و خروج خودروها با حداقل تشریفات و بیشترین سرعت انجام شود.

