اختلال در برق چند منطقه تهران بر اثر آسیب به یکی از خطوط اصلی
سخنگوی صنعت برق در تهران از اختلال موقت برق در برخی مناطق تهران بهدلیل آسیب دیدن یکی از خطوط اصلی شبکه در اثر ترکش و موج انفجار خبر داد و اعلام کرد برق عمده مشترکان تا ساعت ۷ صبح برقرار شده است.
به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان اعلام کرد: حدود ساعت ۵:۵۰ بامداد امروز در پی اصابت ترکش و موج انفجار به یکی از خطوط اصلی انتقال برق در شهر تهران، برق بخشی از مناطق ۷، ۸، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ دچار اختلال شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای عملیاتی صنعت برق تهران در محل حاضر شده و عملیات بازسازی و برقراری مجدد شبکه را آغاز کردند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع مشکل گفت: تا ساعت ۷ صبح برق عمده مشترکان در مناطق یادشده برقرار شده و با ادامه فعالیت نیروهای فنی، برق سایر مشترکان باقیمانده نیز تا دقایقی دیگر به طور کامل وصل خواهد شد.