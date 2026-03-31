اختلال در برق چند منطقه تهران بر اثر آسیب به یکی از خطوط اصلی

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان اعلام کرد: حدود ساعت ۵:۵۰ بامداد امروز در پی اصابت ترکش و موج انفجار به یکی از خطوط اصلی انتقال برق در شهر تهران، برق بخشی از مناطق ۷، ۸، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ دچار اختلال شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی صنعت برق تهران در محل حاضر شده و عملیات بازسازی و برقراری مجدد شبکه را آغاز کردند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکل گفت: تا ساعت ۷ صبح برق عمده مشترکان در مناطق یادشده برقرار شده و با ادامه فعالیت نیروهای فنی، برق سایر مشترکان باقی‌مانده نیز تا دقایقی دیگر به طور کامل وصل خواهد شد.

