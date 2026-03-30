مردم نگران تامین سوخت نباشند
کد خبر : 1767426
در راستای اقدامات حمایتی و نظارتی مجلس، جلسه شورای هماهنگی مجلس متشکل از نواب رئیس و رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس صبح امروز با حضور محسن پاکنژاد، وزیر نفت و معاونان وی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، وزیر نفت در گزارش خود اعلام کرد: درباره تأمین سوخت جای نگرانی نیست و تدابیر لازم در این حوزه اتخاذ شده و از این بابت خیال مردم راحت باشد که مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: در حوزه فروش نفت تخفیفها بهشکل قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده است. همچنین متوسط قیمت فروش افزایش چشمگیری داشته است.
نمایندگان در این نشست بر ضرورت ادامه روند تولید و مدیریت مصرف سوخت از سوی دولت و مردم تأکید کردند.