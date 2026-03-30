بیانیهٔ سازمان هواپیمایی در محکومیت حملهٔ ۲ روز قبل دشمن به هواپیمای حامل دارو

به گزارش ایلنا، در بیانیهٔ این سازمان تأکید شده: حمله به هواپیماهای غیرنظامی در مأموریت‌های بشردوستانه، نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی و مغایر با اصول حقوق بشردوستانه است.

براساس کنوانسیون‌های شیکاگو ۱۹۴۴ و مونترال ۱۹۷۱، هرگونه اقدام علیه ایمنی هواپیماهای غیرنظامی از مصادیق اعمال مجرمانه بین‌المللی در حوزه هوانوردی محسوب می‌شود.

همچنین طبق مادهٔ ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، حمله به اهداف غیرنظامی از جمله هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه مصداق جنایت جنگی است.

سازمان هواپیمایی کشوری از نهادهای بین‌المللی خواست با رسیدگی فوری به این اقدام، عاملان آن را مورد پیگرد قرار داده و از تکرار چنین تهدیدهایی علیه هوانوردی غیرنظامی جلوگیری کنند.

دشمن آمریکایی_صهیونی ۲ روز قبل در حمله به فرودگاه مشهد یک هواپیمای حامل دارو را هدف گرفت.

