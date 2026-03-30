خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیهٔ سازمان هواپیمایی در محکومیت حملهٔ ۲ روز قبل دشمن به هواپیمای حامل دارو

لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواپیمایی کشوری حملهٔ صهیونیستی ـ آمریکایی به هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل دارو و تجهیزات پزشکی تعدادی از کشورها به ایران، که در فرودگاه مشهد فرود آمده بود را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیهٔ این سازمان تأکید شده: حمله به هواپیماهای غیرنظامی در مأموریت‌های بشردوستانه، نقض آشکار مقررات بین‌المللی هوانوردی و مغایر با اصول حقوق بشردوستانه است.  

براساس کنوانسیون‌های شیکاگو ۱۹۴۴ و مونترال ۱۹۷۱، هرگونه اقدام علیه ایمنی هواپیماهای غیرنظامی از مصادیق اعمال مجرمانه بین‌المللی در حوزه هوانوردی محسوب می‌شود.  

همچنین طبق مادهٔ ۵۲ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو، حمله به اهداف غیرنظامی از جمله هواپیماهای حامل کمک‌های بشردوستانه مصداق جنایت جنگی است.  

سازمان هواپیمایی کشوری از نهادهای بین‌المللی خواست با رسیدگی فوری به این اقدام، عاملان آن را مورد پیگرد قرار داده و از تکرار چنین تهدیدهایی علیه هوانوردی غیرنظامی جلوگیری کنند.

دشمن آمریکایی_صهیونی ۲ روز قبل در حمله به فرودگاه مشهد یک هواپیمای حامل دارو را هدف گرفت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار