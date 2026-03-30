ادامه اجرای پروژههای مسکن در سراسر کشور/ تداوم جابهجایی کالا و مسافر در شبکه جادهای
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که با وجود شرایط ناشی از تجاوزات اخیر، روند تأمین کالاهای اساسی، جابهجایی مسافران و اجرای پروژههای مسکن در سراسر کشور بدون وقفه ادامه دارد.
صادق اظهار کرد: در شرایط جنگی مأموریتها اهمیت ویژهتری پیدا کرده است، زیرا خدماترسانی باید به بهترین شکل ممکن انجام شود. در همین راستا موضوع تسهیل در ترخیص کالاها بهویژه کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این زمینه چهار جلسه کارگروه ویژه با حضور همه اعضا برگزار شد. در این کارگروه بخش خصوصی، مالکان کالاهای اساسی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و سایر دستگاههای مرتبط حضور داشتند و با برگزاری این جلسات، بسیاری از مشکلاتی که در حوزه هماهنگیها و فعالیتهای بندری وجود داشت، برطرف شد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کالاهای اساسی از بنادر شمالی و جنوبی کشور در حال تأمین و جابهجایی است و تمامی همکاران در بنادر، دستگاههای دولتی و رانندگان پرتلاش و فهیم کشور در این مسیر نقشآفرینی میکنند. نتیجه این اقدامات نیز برای مردم قابل مشاهده است و در شرایط فعلی دسترسی به کالاهای مورد نیاز در کشور وجود دارد.
افزایش جابهجایی مسافران از طریق شبکه ریلی
صادق در ادامه درباره وضعیت حملونقل ریلی گفت: با توجه به شرایطی که بهدلیل تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا ایجاد شده و محدودیتهایی که در پروازها به وجود آمده است، بخشی از جابهجایی مسافران که پیش از این از طریق حملونقل هوایی انجام میشد، به شبکه ریلی منتقل شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به پهناوری کشور، برنامهریزی شد تا ظرفیت جابهجایی مسافران از طریق ریل افزایش یابد. در این زمینه بهویژه برای مسیر مشهد مقدس برنامهریزیهایی انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: البته ممکن است برخی مشکلات وجود داشته باشد، اما تلاش ما این است که این مشکلات به حداقل برسد تا روند جابهجایی مسافران با کمترین اختلال انجام شود.
تداوم جابهجایی کالا و مسافر در شبکه جادهای
صادق درباره حملونقل جادهای نیز اظهار کرد: در حوزه جادهای علاوه بر جابهجایی کالاها از بنادر کشور، جابهجایی مسافران نیز طبق روال در حال انجام است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: شبکه حملونقل جادهای کشور در حال انجام مأموریت خود است و روند جابهجایی کالا و مسافر به شکل طبیعی ادامه دارد.
ادامه اجرای پروژههای مسکن در سراسر کشور
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن دو بخش وجود دارد. نخست پروژههایی است که از ابتدای دولت و با توجه به طرحهایی که در دولتهای گذشته آغاز شده بود، باید به اتمام میرسید.
وی تصریح کرد: پروژههای مربوط به طرح های حمایتی مسکن در هیچ نقطهای از کشور متوقف نشده است و روند اجرای آنها ادامه دارد.
صادق افزود: برای این پروژهها تأمین اعتبار لازم تا یک ماه آینده، برای سهماهه نخست سال انجام شده است تا روند اجرای آنها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
ارزیابی خسارات و برنامهریزی برای اسکان آسیبدیدگان
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره خسارات وارد شده در حملات اخیر گفت: در خصوص خساراتی که دشمنان وارد کردهاند، در استانها اقدامات لازم در حال انجام است. در تهران نیز شهرداری تهران در حال پیگیری امور مربوط به خسارات ناشی از جنگ است.
وی ادامه داد: در استانها نیز استانداران با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هماهنگیهای لازم را انجام دادهاند و بنیاد مسکن با همکاری سازمان نظام مهندسی ارزیابی خسارات را در سریعترین زمان ممکن و در صورت نبود مشکلات امنیتی انجام میدهد.
صادق توضیح داد: خسارات جزئی در همان محل رسیدگی میشود و در مواردی که خسارت کلی باشد و نیاز به تأمین محل سکونت وجود داشته باشد، بهویژه در استانهای مرزی و بندری، هماهنگیهای لازم برای اسکان موقت یا تأمین مسکن از طریق رهن و اجاره انجام شده است.
تأمین منابع مالی از صندوق ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در این زمینه مصوبه دولت برای استفاده از منابع صندوق ملی مسکن اخذ شده و هماهنگیهای لازم برای تأمین منابع مالی در حال انجام است.
وی افزود: بنیاد مسکن در استانها نیز از طریق اطلاعرسانی در شبکههای استانی آمادگی پاسخگویی به مردم را اعلام کرده است تا در صورت وجود هرگونه مشکل، اقدامات لازم برای اسکان موقت یا تأمین مسکن انجام شود.
صادق تأکید کرد: در برخی استانها زمینهایی نیز آماده شده است تا در صورت تمایل مالکان، امکان ساختوساز در محلهای جدید فراهم شود و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
آمادگی روابط عمومیها برای پاسخگویی به مردم
وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: در صورت وجود هرگونه سؤال یا موضوعی در این زمینه، روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تهران و همچنین روابط عمومی بنیاد مسکن در استانها آماده پاسخگویی به مردم هستند