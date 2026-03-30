تمدید مهلت تاریخ انقضای کارت های الکترونیک بانک ملت
کد خبر : 1767098
با هدف ایجاد سهولت در استفاده مشتریان از خدمات بانکی و عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب، تاریخ اعتبار کارتهای صادره بانک ملت که انقضای آن ها فروردین 1405 است، بهصورت غیرحضوری تمدید می شود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملت، کارتهای الکترونیک صادره از سوی این بانک که تاریخ انقضای آنها 01/1405 است در پایان روز هشتم فروردین ماه بهصورت سیستمی به مدت 3 ماه تمدید خواهد شد.
بر این اساس، ضروری است که این دسته از مشتریان برای استفاده از کارت در عملیات پرداخت اینترنتی ، تاریخ 04/1405 را به عنوان تاریخ انقضای جدید کارت خود استفاده کنند.