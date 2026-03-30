اطلاعیه شرکت پتروشیمی تبریز پیرامون حمله آمریکایی صهیونی

به گزارش ایلنا، در نخستین لحظات بامداد امروز، دهم فروردین ماه ۱۴۰۵، دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات ددمنشانه خود به بخشی از تأسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز حمله کرد.

تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز گردید و شرایط در حال حاضر تحت کنترل کامل و آتش سوزی مهار شده است و مهندسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند.

از هم‌میهنان رشید درخواست می‌شود اخبار مرتبط به این موضوع را صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی دنبال کنید.

