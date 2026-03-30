حمله هوایی به یک واحد پتروشیمی تبریز

به گزارش ایلنا؛ دقایقی پیش دشمن آمریکایی صهیونی یکی از واحدهای پتروشیمی تبریز را هدف حمله خود قرار داد.مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی در این خصوص اظهار کرد: دقایقی پیش یکی از واحد‌های پتروشیمی تبریز مورد حمله دشمن صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفت.‌وی افزود: اوضاع تحت کنترل است و نیروهای امدادی و عملیاتی در محل حاضر هستند و هیچگونه مواد خطرناک، سمی و آلاینده منتشر نشده است. مردم نگران نباشند.‌

شرایط تحت کنترل است و آتش سوزی مهار شده است شرکت پتروشیمی تبریز پیرامون حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به این مجتمع صنعتی اطلاعیه‌ای صادر کرد: در نخستین لحظات بامداد امروز دهم فروردین ماه ۱۴۰۵، دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات ددمنشانه خود به بخشی از تأسیسات صنعتی مجتمع پتروشیمی تبریز حمله کرد.

تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، امدادی و عملیاتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری آغاز گردید و شرایط در حال حاضر تحت کنترل کامل و آتش سوزی مهار شده است و مهندسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند. از هم‌میهمان درخواست می‌گردد اخبار مرتبط به این موضوع را صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی دنبال کنند.