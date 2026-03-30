سخنگوی صنعت برق استان تهران:

خاموشی‌ها در تهران برطرف و برق تمام مناطق مختل وصل شد

سخنگوی صنعت برق استان تهران اعلام کرد: با راهبری تیم‌های عملیاتی صنعت برق، رفع اختلال در شبکه برق شهر تهران عمدتا کمتر از دو ساعت به‌طور کامل به پایان رسیده و برق همه مناطق دچار خاموشی پایتخت، وصل شده است.

به گزارش ایلنا، کامبیز ناظریان اعلام کرد: تیم‌های راهبری و عملیاتی صنعت برق تهران موفق شدند مشکلات و آسیب ناشی از ترکش و‌ موج  انفجارها به خطوط در شهر تهران را برطرف کنند و پایداری شبکه پایتخت را به حالت عادی بازگردانند.

ناظریان ضمن قدردانی از همراهی و صبوری شهروندان تهرانی، اعلام کرد: شبکه برق پایتخت در وضعیت پایدار قرار دارد و تمامی مشترکان در تهران از برق برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: مانیتورینگ و کنترل وضعیت  شبکه همچنان ادامه دارد و هرگونه مورد احتمالی فوراً رسیدگی خواهد شد.

 

اخبار مرتبط
