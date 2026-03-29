اصابت ترکش به یکی از نیروگاههای خورشیدی در حال بهره برداری کشور
به گزارش ایلنا، یکی از نیروگاههای خورشیدی که در آخرین روز سال گذشته به شبکه برق کشور وصل شده بود، بر اثر اصابت ترکش، دچار خسارت شد.
براساس این گزارش، براثر اصابت ترکش ناشی از جمله هوایی، ۱۷ صفحه خورشیدی در این نیروگاه خصوصی، دچار آسیب شد.
صفحههای آسیب دیده اکنون تعویض و نیروگاه با ظرفیت کامل دوباره در مدار بهره برداری قرار گرفت.
این نیروگاه با ظرفیت ۳ مگاوات با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شده است.