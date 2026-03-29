برق تهران و‌کرج تا ساعاتی دیگر وصل می شود

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو در گفتگو با شبکه خبر گفت: تا ساعاتی دیگر برق تهران و کرج وصل می‌شود، جای نگرانی نیست.

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش در پی حملات به تاسیسات صنعت برق و اصابت ترکش و آسیب به یک دکل فشار قوی در استان البرز و همچنین پست دوشان‌تپه برق بخشی از شرق شهر تهران و استان البرز قطع شده است که همکاران صنعت برق در حال تلاش برای حل مشکل هستند.

سخنگوی صنعت برق گفت : نیروهای عملیاتی صنعت برق هم‌اکنون به محل‌های آسیب‌دیده اعزام شده‌اند و درپی وصل‌کردن دوبارهٔ برق در کمترین زمان ممکن هستند.

رجبی مشهدی گفت: شبکه برق پایدار است و  برق بخشی از البرز و تهران هم اکنون وصل شد و‌تلاش همکاران همچنان ادامه دارد.

 

