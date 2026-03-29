شرکت مادر تخصصی توانیر اعلام کرد؛
تیم های امدادی در حال رفع مشکل هستند
کد خبر : 1766963
سرپرست شرکت توانیر اعلام کرد: برق بخشهایی از تهران که در پی حملات اخیر دچار قطعی شدهاند که تیم های امدادی در حال رفع مشکل هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو(پاون)، بهگفته سرپرست شرکت توانیر محمد اله داد، هماکنون برخی مناطقی از شرق و شمالشرق تهران و همچنین بخشهایی از استان البرز و شهرستان کرج با خاموشی روبهرو هستند.
وی تأکید کرد گروههای عملیاتی صنعت برق در حال فعالیت مستمر برای رفع مشکل هستند و روند اتصال مجدد این مناطق با سرعت در حال پیگیری است.
علاوه بر این، خروج دو پست فوقتوزیع سبب بروز خاموشیهای پراکنده در تهران شده که در حال برطرف شدن است.