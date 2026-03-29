به گزارش ایلنا، سرپرست شرکت توانیر گفت: برق بخش‌های عمده‌ای از خیابان پیروزی و میدان شهدا و بزرگراه امام رضای تهران با تلاش بی‌وقفه همکاران صنعت برق وصل شد.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی صنعت برق هم‌چنان در تلاش برای اتصال برق چند منطقۀ باقی‌مانده در کمترین زمان ممکن هستند.

اله‌داد تاکید کرد که شبکۀ برق تهران و البرز پایدار است. مشترکین نگران نباشند.

