پایداری شبکه برق در سایه تلاش بیوقفه پرسنل کهریزک
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از پایداری شبکه برق در سایه تلاش بیوقفه پرسنل کهریزک خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در پی بروز سیمپارگی ناشی از حمله اخیر در محدوده شهرک صنعتی شمسآباد و گلحصار، شبکه برق این مناطق با اختلال مواجه شد.
بلافاصله پس از وقوع حادثه، مدیر منطقه برق کهریزک به همراه نیروهای بهرهبرداری در محل حاضر شدند و عملیات بررسی و ترمیم شبکه با سرعت بالا آغاز شد.
تلاش بیوقفه تیمهای فنی موجب شد اقدامات لازم برای ایمنسازی، رفع سیمپارگی و بازگرداندن پایداری شبکه در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. همچنین حضور مستمر و پیگیری مستقیم مدیر منطقه در کنار پرسنل عملیاتی، روند رسیدگی را تسریع کرد و از بروز اختلالات گستردهتر جلوگیری شد.