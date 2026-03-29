به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در پی بروز سیم‌پارگی ناشی از حمله اخیر در محدوده شهرک صنعتی شمس‌آباد و گلحصار، شبکه برق این مناطق با اختلال مواجه شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، مدیر منطقه برق کهریزک به همراه نیروهای بهره‌برداری در محل حاضر شدند و عملیات بررسی و ترمیم شبکه با سرعت بالا آغاز شد.

تلاش بی‌وقفه تیم‌های فنی موجب شد اقدامات لازم برای ایمن‌سازی، رفع سیم‌پارگی و بازگرداندن پایداری شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. همچنین حضور مستمر و پیگیری مستقیم مدیر منطقه در کنار پرسنل عملیاتی، روند رسیدگی را تسریع کرد و از بروز اختلالات گسترده‌تر جلوگیری شد.

