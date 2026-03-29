به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط اضطرار و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی -اسرائیلی، سازمان توسعه تجارت ایران تلاش کرد با تصویب مصوباتی، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند از این رو تاریخ اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش تمدید کرد.

بنا بر این گزارش، این تصمیم سازمان با هدف رفع نگرانی فعالان اقتصادی در شرایط اضطرار، تمدید مهلت کارت‌های بازرگانی و ثبت سفارش‌هایی (که از ابتدای جنگ منقضی شده بودند) تسهیل تجارت و عدم الزام مراجعه حضوری عنوان شده است.

گفتنی است؛ کارت‌های بازرگانی که پیش از شروع جنگ و از ابتدای بهمن نیز منقضی شده بودند و فرآیند تمدید آنها در جریان بوده است نیز به مدت 3 ماه و ثبت سفارشها به مدت 2 ماه تمدید شدند.

لازم به ذکر است؛ مطابق با این بخشنامه‌ علاوه‌بر کارت‌هایی که در شرایط اضطرار منقضی شدند؛ کارت‌هایی که پیش از تحمیل این شرایط و از ابتدای بهمن نیز منقضی شده بودند و فرآیند تمدید آنها در جریان بود نیز تمدید خواهند شد.

از این‌رو تجار و بازرگانی که در این فرآیند مشکل داشتند این امکان را پیدا می‌کنند که بتوانند فرآیند صادرات را انجام دهند و روند صادرات را تا عادی شدن شرایط متوقف نکنند.

