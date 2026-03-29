تمدید تاریخ اعتبار کارت‌های بازرگانی و ثبت سفارش

سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط اضطرار و به‌منظور تسهیل فرآیند تجاری از تمدید تاریخ اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط اضطرار و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی -اسرائیلی، سازمان توسعه تجارت ایران تلاش کرد با تصویب مصوباتی، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند از این رو تاریخ اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش تمدید کرد.

بنا بر این گزارش، این تصمیم سازمان با هدف رفع نگرانی فعالان اقتصادی در شرایط اضطرار، تمدید مهلت کارت‌های بازرگانی و ثبت سفارش‌هایی (که از ابتدای جنگ منقضی شده بودند) تسهیل تجارت و عدم الزام مراجعه حضوری عنوان شده است.

 گفتنی است؛ کارت‌های بازرگانی که پیش از شروع جنگ و از ابتدای بهمن نیز منقضی شده بودند و فرآیند تمدید آنها در جریان بوده است نیز به مدت 3 ماه و ثبت سفارشها به مدت 2 ماه تمدید شدند. 

لازم به ذکر است؛ مطابق با این بخشنامه‌ علاوه‌بر کارت‌هایی که در شرایط اضطرار منقضی شدند؛ کارت‌هایی که پیش از تحمیل این شرایط و از ابتدای بهمن نیز منقضی شده بودند و فرآیند تمدید آنها در جریان بود نیز تمدید خواهند شد. 

از این‌رو تجار و بازرگانی که در این فرآیند مشکل داشتند این امکان را پیدا می‌کنند که بتوانند فرآیند صادرات را انجام دهند و روند صادرات را تا عادی شدن شرایط متوقف نکنند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
