خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سوی شرکت عملیات غیرصنعتی صورت گرفت؛

اهدای ۱۰ هزار کارت خرید به خانواده‌های کم برخوردار ماهشهر

کد خبر : 1766931
لینک کوتاه کپی شد.

مشارکت صنعت پتروشیمی در رفع بحران آب گرفتگی در ماهشهر و بندر امام

شرکت عملیات غیرصنعتی ۱۰ هزار کارت خرید به خانواده‌های کم برخوردار ماهشهر اهداء کرد.

به گزارش ایلنا؛ محسن آتش زمزم، مدیرعامل عملیات غیرصنعتی اظهار کرد: با همراهی پتروشیمی‌های امیرکبیر، اروند، مارون و بوعلی‌سینا ۱۰ هزار کارت خرید به ارزش ۲۰ میلیارد تومان میان خانواده‌های کم برخوردار بندر ماهشهر توزیع شد.

نشست هم‌اندیشی تامین نیازهای راهبردی صنایع پایین‌دستی به میزبانی شرکت صنایع پتروشیمی برگزار و درباره تامین نیازهای صنایع پائین‌دستی بحث و تبادل نظر شد.

پتروشیمی ارومیه برنده مناقصه عمومی برگزار شده از سوی شرکت خدمات حمایت کشاورزی شد موضوع قرارداد فروش ۱۳ هزار تن کود سولفات پتاسیم گرانول به شرکت خدمات حمایت کشاورزی است.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همزمان با آغاز بارندگی‌های شدید با اعزام ده‌ها دستگاه پمپ پرفشار و تانکرهای مکنده در مدیریت بحران و آبگرفتگی بندر ماهشهر و شهر بندرامام مشارکت کرد.

 

حجم ویدیو: ۷.۱۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۲ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار