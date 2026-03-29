به گزارش ایلنا؛ محسن آتش زمزم، مدیرعامل عملیات غیرصنعتی اظهار کرد: با همراهی پتروشیمی‌های امیرکبیر، اروند، مارون و بوعلی‌سینا ۱۰ هزار کارت خرید به ارزش ۲۰ میلیارد تومان میان خانواده‌های کم برخوردار بندر ماهشهر توزیع شد.

نشست هم‌اندیشی تامین نیازهای راهبردی صنایع پایین‌دستی به میزبانی شرکت صنایع پتروشیمی برگزار و درباره تامین نیازهای صنایع پائین‌دستی بحث و تبادل نظر شد.

پتروشیمی ارومیه برنده مناقصه عمومی برگزار شده از سوی شرکت خدمات حمایت کشاورزی شد موضوع قرارداد فروش ۱۳ هزار تن کود سولفات پتاسیم گرانول به شرکت خدمات حمایت کشاورزی است.

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همزمان با آغاز بارندگی‌های شدید با اعزام ده‌ها دستگاه پمپ پرفشار و تانکرهای مکنده در مدیریت بحران و آبگرفتگی بندر ماهشهر و شهر بندرامام مشارکت کرد.

