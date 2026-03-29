هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی تا چندین ماه آینده نداریم

وی گفت: در تهران روزانه حدود ۴۰۰ تن گوشت قرمز توزیع می‌شود، مصرف روزانه گوشت قرمز در کشور روزانه کمی بیش از ۳۰۰۰ تن است که این میزان هر روز به صورت گرم کشتار و در سراسر کشور توزیع می‌شود.

نوری اظهار کرد:‌ در یک ماه گذشته تنظیم بازار توسط خود اصناف و بازار انجام شده است، در این مدت علاوه بر وفور کالا در بازار، هیچ افزایش قیمتی در کالاها ثبت نشد، حتی در برخی موارد شاهد کاهش سودها و قیمت‌ها هم بودیم؛ در کنار دستگاه‌های نظارتی خود بازاریان، اصناف و کسبه بهترین ناظران بازار هستند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت:‌ اکنون قیمت گوشت قرمز در بازار متعادل است، البته ما از یک طرف باید نگاهمان به تولیدکننده باشد که تولید برای آنها «مقرون به صرفه» باشد و ضرر نکند و از طرفی هم باید نگاهمان به مصرف‌کننده باشد که بتواند با «قیمت مناسب» خریداری کند.

با اصلاحات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی که در سال گذشته انجام شد، اکنون هیچ مشکلی در حوزه نهاده‌های دامی وجود ندارد که در روند تولید بسیار موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: با تدابیری که در سال گذشته اندیشیده شد، کالاهای اساسی به اندازه کافی با چند برابر ظرفیت ذخیره‌سازی شده است. ذخایر احتیاطی هم به میزان کافی انجام شده و اکنون هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و جای نگرانی تا چندین ماه آینده هم نخواهد بود.