رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشت و درمان اولویت دولت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه بهداشت و درمان را در اولویت دولت عنوان و بر لزوم تسریع در اجرای قطعات باقی مانده آزادراه ارومیه - تبریز نیز تاکید کرد.

 

به گزارش ایلنا، سید حمید پورمحمدی در ابتدای سفر به استان آذربایجان غربی در نشستی مشترک با استاندار آذربایجان‌ غربی، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان را مورد بررسی قرار داد و بر تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه در حوزه‌های راه‌سازی، بهداشت و درمان و مدیریت منابع آب تاکید شد.

بازدید از پروژه‌های شاخص ستاد احیای دریاچه ارومیه، بررسی روند اجرای بزرگراه‌های مواصلاتی استان، ارزیابی میدانی چالش‌های توسعه‌ای منطقه و اتخاذ تصمیمات لازم برای شتاب‌بخشی به اعتبارات استانی در بودجه از دیگر برنامه‌های اصلی سفر معاون رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بازدید از روند تکمیل پروژه آزادراه ارومیه - تبریز گفت: این بزرگراه نقش حیاتی در کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی جاده‌ای دارد.

پورمحمدی گفت: این پروژه نه فقط یک طرح عمرانی، بلکه یک شریان اقتصادی برای تقویت ترانزیت کالا و مسافر در منطقه است.

در این بازدید مقرر شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت راه و شهرسازی، ردیف‌های اعتباری پروژه تقویت شود تا روند تکمیل ابنیه فنی و آسفالت‌ریزی قطعات اولویت‌دار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد

معاون رئیس‌جمهور گفت: دریاچه ارومیه، اهمیت محیط زیستی قابل توجهی داشته و سازمان برنامه و بودجه متعهد به تأمین اعتبارات برای احیای این دریاچه است.

پورمحمدی در بازدید از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، افزود: تداوم رهاسازی حقآبه‌ها و تکمیل فازهای باقی مانده تونل انتقال آب کانی سیب و تصفیه‌خانه‌های ارومیه و تبریز، یک ضرورت است و باید اجرایی شوند.

 

