بررسی آخرین وضعیت جابهجایی کالا و پروژههای حملونقلی کشور در سال ۱۴۰۵
وزیر راه و شهرسازی با معاونان حملونقل وزیر راه و شهرسازی در نشست با معاونان حملونقل و برنامه ریزی و مدیریت منابع، آخرین روند جابهجایی کالا، وضعیت جاده و ریل، تخصیص اعتبارات به پیمانکاران و برنامهریزی پروژههای سال ۱۴۰۵ را بررسی کرد و با قدردانی از تلاش کارکنان این حوزه، بر ضرورت تسریع امور و جلوگیری از توقف پروژهها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق در نشستی با معاونان حملونقل و معاون برنامه ریزی و مدیرت منابع آخرین وضعیت جابهجایی کالا، شرایط جادهها و خطوط ریلی و برنامه تخصیص اعتبارات به پیمانکاران در سال ۱۴۰۵ را بررسی کرد.
دراین نشست هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گزارشی از پروژهها و اقدامات انجامشده به خصوص در هشت روز نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.
سپس مهران قربانی معاون حمل ونقل به تشریح وضعیت پدافند غیرعامل و موضوعات مرتبط با حملونقل پرداخت.
در ادامه این جلسه، رضا اکبری معاون وزیر و مدیر عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای آخرین گزارش از وضعیت جابهجایی کالا و مسافر را ارائه کرد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تشکر از تلاش همکاران حوزه حملونقل تصریح کرد: تبیین دقیق موضوعات حملونقلی، اقدام فوری در بخشهایی که نیاز به تسریع دارد و برنامهریزی منسجم برای افتتاح پروژهها از اولویتهای اصلی است.
وی تأکید کرد: جلوگیری از توقف پروژهها، بهویژه در شرایطی که بخشی از این تلاشها با ازخودگذشتگی کارکنان و کارگران حوزه حملونقل همراه است، ضرورتی انکارناپذیر است و استمرار این فعالیتها، ادای دینی به زحمات کسانی است که با تلاش بیوقفه، چرخه حملونقل کشور را زنده نگه داشتهاند.
صادق با اشاره به نقش فداکارانه کارکنان حملونقل در جریان حوادث و شرایط سخت اخیر اظهار کرد: زحمات این عزیزیان در پیشبرد امور کشور قابل تقدیر است و ازجانگذشتگی برخی همکاران در مسیر خدمترسانی هرگز فراموش نخواهد شد.
وی درپایان با بیان اینکه همدلی با خانوادههای این عزیزان وظیفهای اخلاقی و انسانی است،خاطرنشان کرد: تلاش ما و همکارانشان برای تداوم مسیر توسعه در حوزه حمل و نقل، یاد و نام آنان را زنده نگه خواهد داشت.