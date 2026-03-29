یادمان شهدای دانش آموز میناب در منطقه آزاد انزلی به اجرا در آمد

به گزارش ایلنا از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،همزمان با ایام نوروز ۱۴۰۵، یادمان شهدای دانش آموز میناب در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی به اجرا در آمد.

یادمان موصوف که دارای المان هایی از مدرسه شجره طیبه میناب مشتمل بر کوله پشتی دخترانه، میز،نیمکت، تخته سیاه و.....می باشد، با هدف ادای احترام و گرامیداشت شهدای دانش آموز جنایت بشری دشمن صهیونی آمریکایی در روز نخست جنگ رمضان، در منظر دید عموم گردشگران نوروزی قرار گرفته است.

ایجاد یادمان شهدای دانش آموز میناب به عنوان یکی از برنامه های فرهنگی ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی‌، به منظور محکومیت جنایت ضد بشری علیه نسل های آینده ساز ایران، ایرانی و هم دردی با خانواده های شهدای جنگ رمضان به ویژه خانواده شهدای مدرسه موصوف، در معرض مشاهده بازدیدکنندگان نوروزی قرار گرفته است.

گفتنی است: در همین ارتباط کارزار مردمی اعتراض به حمله وحشیانه‌ آمریکا و رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه «شجره طیبه میناب» توسط سازمان منطقه آزاد انزلی ایجاد شده، کارزاری که در آن بر لزوم پاسخ‌گویی عاملان این جنایت و حمایت جهانی از امنیت کودکان و مدارس تصریح شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت و اطلاع از جزئیات آن به نشانی زیر مراجعه نمایند.

https://www.karzar.net/292677

