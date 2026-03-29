آمادگی کامل سایپایدک برای موج دوم سفرهای نوروزی

به گزارش ایلنا از سایپانیوز، رحیم علیشاهی گفت: با شروع نیمه دوم تعطیلات نوروز، سازمان خدمات پس از فروش سایپا پشتیبانی کامل از مشتریان و نمایندگی‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اجرای طرح گسترده «خدمات و امداد جهادی ۱۴۰۵» افزود: این طرح باوجود شرایط ویژه ناشی از هم‌زمانی با جنگ رمضان، با مشارکت فعال نمایندگی‌ها به‌خوبی در حال اجراست و تیم‌های عملیاتی در سراسر کشور با تمام ظرفیت در خدمت مسافران هستند.

مدیرعامل شرکت سایپایدک حضور مؤثر نمایندگی‌ها را عامل مهمی در ارائه خدمات روان و بدون وقفه دانست و تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی کارکنان نقش زیادی در موفقیت این طرح داشته است.

وی با اشاره به افزایش حجم سفرها در روزهای پایانی تعطیلات گفت: پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت خدمات‌رسانی انجام شده و ظرفیت امدادی و تعمیرگاهی در مسیرهای پرتردد و شهرهای گردشگرپذیر تقویت شده است. همچنین با برنامه‌ریزی منسجم در ستاد، نیاز نمایندگی‌ها در حوزه قطعات، لجستیک و سایر فرآیندهای خدماتی شناسایی و چالش‌ها با هماهنگی دقیق رفع شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت سایپایدک، دفاتر منطقه‌ای نیز با فعالیت روزانه، وضعیت خودروهای متوقف، روند ارسال قطعات و ارائه خدمات در شبکه را پایش و پیگیری می‌کنند.

علیشاهی سرعت تأمین قطعات را از اولویت‌های اصلی این سازمان دانست و گفت: فرآیندهای تأمین، توزیع و ارسال قطعات به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود تا زمان انتظار مشتریان به حداقل برسد. همچنین تمام تیم‌های پشتیبانی و لجستیک در ستاد و مراکز منطقه‌ای در حالت آماده‌باش هستند.

وی در پایان از مشتریان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق کانال‌های ارتباطی رسمی گزارش کنند و برای دریافت خدمات تعمیرگاهی یا امدادی، به نزدیک‌ترین نمایندگی مراجعه کرده یا با مرکز امداد خودرو سایپا به شماره ۰۹۶۵۵۰ تماس بگیرند.

