پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و عید سعید فطر

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی علیه کشورمان و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان در ماه مبارک رمضان اظهار امیدواری کرد که در سال جدید، کشور و مردم این میهن سرافراز بر دشمنان پیروز شده و عزت و سربلندی، ره توشه آنان در مسیر دستیابی به موفقیت های پایدار در عرصه های مختلف باشد.

وی با بیان این نکته که سال 1404 سالی همراه با فراز و نشیب های زیاد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، ادامه داد: ملت سرافراز و همیشه پیروز ایران همواره از آزمون های بزرگ، سربلند و موفق خارج شده و بزرگی و عظمت خود را به رخ جهانیان کشیده است.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به نامگذاری سال 1405 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" بر تلاش تمامی مدیران و کارکنان خصوصا در بخش های مختلف اقتصادی و نظام بانکی برای تحقق شعار سال تاکید کرد.

فرخ نژاد همچنین از اقدامات و تلاش های مستمر کارکنان بانک ملت در سال 1404 و به ویژه دوران جنگ تحمیلی اخیر برای ارائه خدمات بانکی شایسته به مردم عزیز ایران قدردانی و تاکید کرد: خانواده بزرگ بانک ملت در سال جدید نیز تمام تلاش خود را برای نقش آفرینی در اقتصاد کشور و گره گشایی از مشکلات مردم به کار خواهد بست.

وی اظهار داشت: بانک ملت آماده است تا همگام با شبکه بانکی کشور، نقش خود را به عنوان بازوی اقتصادی دولت در پروژه های بزرگ ملی ایفا کند و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های خود، گام های موثری را در کمک به شکوفایی اقتصاد کشور بردارد.

