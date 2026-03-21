پیام مدیرعامل بانک ملت به مناسبت فرارسیدن عید نوروز و عید سعید فطر
مدیرعامل بانک ملت در پیامی، با تبریک فرارسیدن سال نو و عید سعید فطر، سالی سرشار از موفقیت و سربلندی را برای تمامی هموطنان عزیز در اقصی نقاط نقاط کشور، از خدواند متعال مسالت کرد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی علیه کشورمان و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان در ماه مبارک رمضان اظهار امیدواری کرد که در سال جدید، کشور و مردم این میهن سرافراز بر دشمنان پیروز شده و عزت و سربلندی، ره توشه آنان در مسیر دستیابی به موفقیت های پایدار در عرصه های مختلف باشد.
وی با بیان این نکته که سال 1404 سالی همراه با فراز و نشیب های زیاد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، ادامه داد: ملت سرافراز و همیشه پیروز ایران همواره از آزمون های بزرگ، سربلند و موفق خارج شده و بزرگی و عظمت خود را به رخ جهانیان کشیده است.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به نامگذاری سال 1405 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" بر تلاش تمامی مدیران و کارکنان خصوصا در بخش های مختلف اقتصادی و نظام بانکی برای تحقق شعار سال تاکید کرد.
فرخ نژاد همچنین از اقدامات و تلاش های مستمر کارکنان بانک ملت در سال 1404 و به ویژه دوران جنگ تحمیلی اخیر برای ارائه خدمات بانکی شایسته به مردم عزیز ایران قدردانی و تاکید کرد: خانواده بزرگ بانک ملت در سال جدید نیز تمام تلاش خود را برای نقش آفرینی در اقتصاد کشور و گره گشایی از مشکلات مردم به کار خواهد بست.
وی اظهار داشت: بانک ملت آماده است تا همگام با شبکه بانکی کشور، نقش خود را به عنوان بازوی اقتصادی دولت در پروژه های بزرگ ملی ایفا کند و با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های خود، گام های موثری را در کمک به شکوفایی اقتصاد کشور بردارد.