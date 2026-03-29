بسیج تمام امکانات بانک کشاورزی برای حمایت از امنیت غذایی کشور

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، ناصر سیف الهی روز شنبه 8 فروردین ماه 1405 با حضور در شعب استان اردبیل، با بیان این مطلب افزود: این بانک متناسب با شرایط کنونی کشور و در چارچوب شعار سال، برنامه های ویژه‌ای را به منظور تقویت تأمین مالی بخش کشاورزی و همچنین توسعه بانکداری دیجیتال طراحی کرده و در دست اجرا دارد.

وی با اشاره به مأموریت این بانک در طرح خرید تضمینی گندم، افزود: با استفاده از تجارب موفق سال‌های گذشته، در سال جاری علاوه بر اجرای این مأموریت، توسعه استفاده از ابزارهای جدید به ویژه ابزار اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو» نیز در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد.

عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی تأکید کرد: حمایت از زنجیره‌های تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی با استفاده از ابزارهای تعهدی یکی از محورهای اساسی برنامه‌های این بانک در سال جاری خواهد بود.

