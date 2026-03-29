به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقی‌نیا روز شنبه 8 فروردین ماه 1405 در جریان دیدار نوروزی از ادارات مرکزی این بانک، با بیان مطلب فوق به به وقوع جنگ تحمیلی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و اظهار داشت: در یک ماه گذشته همزمان با جانفشانی نیروهای مسلح برای دفاع از میهن اسلامی و پاسخ قاطع به متجاوزان، کارکنان نظام بانکی نیز در جبهه اقتصادی از خودگذشتگی‌های زیادی کرده و در این مسیر شهدایی را هم تقدیم ملت عزیز ایران کردند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهیدان وطن به خصوص شهدای جنگ رمضان، تأکید کرد: بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی دولت در عرصه حمایت از امنیت غذایی کشور، در این مدت همزمان با حمایت از کسب و کارهای کوچک، در زمینه تأمین مالی زنجیره های تولید و حمایت از پایداری سفره مردم تلاش مضاعفی داشته و با تمام توان پای کار امنیت غذایی کشور ایستاده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی یادآور شد: در این مسیر فعالان عرصه تولید نیز با عزمی راسخ در زمینه تأمین مایحتاج ضروری مردم تمام تلاش خود را به کار بستند.

متقی نیا با بیان اینکه کارکنان بانک کشاورزی خود را سربازان ملت شریف ایران در عرصه نبرد اقتصادی می‎‌دانند، گفت: واحدهای ستادی و عملیاتی این بانک در شرایط خاص جنگ تحمیلی و ایام تعطیلات نوروزی فعال بوده و خدمات رسانی به مردم به ویژه فعالان صنایع غذایی و کشاورزی را بدون وقفه ادامه دادند.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از برنامه‌ریزی این بانک برای اجرای طرح های نوین تأمین مالی در چارچوب شعار سال خبر داد و افزود: آمادگی داریم حداکثر همکاری را با تولیدکنندگان و فعالان این حوزه داشته باشیم تا امنیت غذایی کشور در سال جاری به نحو مطلوب و مناسبی تأمین شود.

بر اساس این گزارش، در این بازدید، محسن صفدری عضو هیأت مدیره و علیرضا طاهری بروجنی قائم مقام مدیرعامل نیز متقی‌نیا را همراهی کردند.

صفدری در گفت و گو با روسای ادارات با اشاره به مأموریت بانک کشاورزی برای حمایت از معیشت مردم و امنیت غذایی کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق به منظور جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در خدمات‌رسانی بانک تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: بانک کشاورزی متناسب با شرایط کنونی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای حمایت از واحدهای تولیدی انجام داده و در مسیر خدمت رسانی به هموطنان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

