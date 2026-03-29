بیانیه مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خطاب به نهادهای بینالمللی و انجمنها و جوامع جهانی فولاد
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خطاب به نهادهای بینالمللی و انجمنها و جوامع جهانی فولاد بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار فولاد، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خطاب به نهادهای بینالمللی و انجمنها و جوامع جهانی فولاد بیانیهای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:
به نام توسعه پایدار، صلح صنعتی و مسئولیت مشترک انسانی
اعضای محترم جامعه بینالمللی، سازمانهای تخصصی، انجمنهای جهانی فولاد و تمامی فعالان صنعت آهن و فولاد در سراسر جهان، با کمال تأسف به اطلاع میرسانیم که گروه فولاد مبارکه، به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، با سابقه طولانی عضویت و همکاری با انجمنها و مجامع بینالمللی مانند انجمن جهانی فولاد، دارنده عناوین، جوایز و گواهینامههای متعدد بینالمللی در حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی و یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و زیستپایدار، در روزهای اخیر با حملهای غیرقانونی و فاقد هرگونه توجیه انسانی یا صنعتی هدف قرار گرفت.
این حمله در حالی انجام گرفت که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود به نیروگاهها و زیرساختهای کشور ایران حمله نخواهند کرد. این اقدام، علاوه بر آسیب به زیرساختهای مهم و حیاتی و ایجاد اختلال در روند تولید، متأسفانه موجب جانباختن و مجروح شدن تعدادی از همکاران و کارکنان شریف این مجموعه شد؛ عزیزانی که سرمایههای انسانی ارزشمند و ستونهای اصلی چرخه تولید و توسعه صنعتی کشور بودند. این ضایعه، جامعه فولاد مبارکه و خانوادههای این همکاران را عزادار و متأثر ساخته است.
این رویداد، بهطور آشکار با اصول پذیرفتهشده بینالمللی در خصوص مصونیت زیرساختهای غیرنظامی و صنعتی در تعارض است. حمله به صنایع مادر، عملی مخرب و برخلاف روح همکاریهای جهانی، کوششهای بینکشوری برای توسعه پایدار و قواعد بینالمللی حفاظت از زیرساختهای حیاتی محسوب میشود.
صنایع فولاد نهتنها ستون فقرات توسعه اقتصادیاند، بلکه ستونهای شکلدهندۀ آیندهای پایدار، منسجم و زیستپذیر برای نسلهای حاضر و آینده هستند. کارخانههایی مانند گروه فولاد مبارکه، جریان زندگی را در سراسر زنجیره ارزش صنعت و جامعه پیرامونی خود جاری میسازند؛ از ایجاد اشتغال گسترده و تأمین مواد اولیه صنایع مادر گرفته تا تولید ورقها و محصولات فولادی که در ساخت لوازم خانگی، لولههای انتقال آب، تجهیزات زیرساختی و بسیاری از محصولاتی که بنیان زندگی روزمره را شکل میدهند به کار میروند.
این نقش حیاتی در کنار توسعه دانش فنی، کاهش شکافهای منطقهای و مشارکت فعال در برنامههای زیستمحیطی و مسئولیت اجتماعی، جایگاه صنایع فولادی را بهعنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت و رفاه جوامع تثبیت کرده است.
اقداماتی که این جریان پویا را هدف قرار میدهد، بهطور مستقیم آینده اقتصادی و اجتماعی میلیونها نفر را تهدید میکند و قابلیت اتکای زنجیره تأمین جهانی فولاد را کاهش میدهد. چنین حملاتی، بر خلاف اصول بنیادین توسعه پایدار، شامل پایداری زیستمحیطی، تابآوری اقتصادی، امنیت اجتماعی و صیانت از زیرساختهای غیرنظامی، است و فضای همکاریهای صنعتی بینالمللی را خدشهدار میکند.
از این رو، از تمامی نهادهای بینالمللی، انجمنهای جهانی فولاد، سازمانهای تخصصی و شرکای صنعتی خود تقاضا داریم:
بر ضرورت حفاظت از زیرساختهای صنعتی غیرنظامی در مناطق مختلف جهان تأکید کنند.
نسبت به اثرات مخرب چنین اقداماتی بر آینده اقتصاد منطقه و جهان هشدار دهند.
چارچوبهایی برای ارتقای امنیت صنعتی و تابآوری زنجیرههای تأمین پیشنهاد و تقویت کنند.
در کنار صنایع آسیبدیده بایستند و از تلاش آنها برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید حمایت معنوی و حرفهای به عمل آورند.
گروه فولاد مبارکه، علیرغم آسیبهای وارد شده، همچنان بر تعهدات خود در قبال توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی، حفظ محیطزیست، پیشبرد فناوریهای سبز و استمرار همکاریهای صنعتی بینالمللی پایبند است. ما با اتکا به نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای فنی گسترده و همراهی جامعه صنعتی جهان، مسیر بازسازی، تقویت تابآوری و ارتقای استانداردهای ایمنی را با ارادهای استوار ادامه خواهیم داد.
از تمامی همکاران، انجمنها، شرکتها و نهادهای بینالمللی که در این روزهای دشوار همراهی، همدلی و حمایت خود را ابراز کردهاند صمیمانه سپاسگزاریم. امید داریم با تکیه بر اصول اخلاق صنعتی و همکاری جهانی، دیگر شاهد چنین رخدادهایی که آینده پایدار بشری را تهدید میکند نباشیم.
با احترام سعید زرندی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه