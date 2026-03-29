پرداخت بیش از 7,600 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در اسفند ماه سال گذشته توسط بانک رفاه کارگران

جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه از سوی بانک رفاه کارگران در اسفند ماه سال گذشته، اعلام شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در اسفند ماه سال 1404 بالغ بر 2.300 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 7,600 میلیارد ریال پرداخت کرده است. 

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال 1404، حدود 31,000 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 100,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است. 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار