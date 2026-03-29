پرداخت بیش از 7,600 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در اسفند ماه سال گذشته توسط بانک رفاه کارگران

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، باهدف تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و در راستای ایفای نقش مؤثر در حوزه مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در اسفند ماه سال 1404 بالغ بر 2.300 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 7,600 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال 1404، حدود 31,000 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از 100,000 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

