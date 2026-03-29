دومینوی بحران قطعی شبکه برق؛ تهدیدی برای اقتصاد ملی و ثبات منطقهای
به گزارش ایلنا؛ شبکه برق ایران یکی از حیاتیترین زیرساختهای کشور به شمار میرود که نه تنها تأمینکننده انرژی داخلی است، بلکه نقشی مهم در معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه ایفاء میکند. وابستگی گسترده صنایع، خدمات و حتی کشورهای همسایه به این شبکه، آن را به ستون فقرات اقتصاد ایران تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال گسترده یا فروپاشی این شبکه میتواند پیامدهایی عمیق و چندلایه در داخل و خارج از مرزهای کشور به همراه داشته باشد.
ظرفیت تولید برق و ساختار انرژی ایران
ایران با ظرفیت اسمی حدود ۹۰ تا ۹۵ هزار مگاوات تولید برق، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در منطقه محسوب میشود. بخش عمده این برق، یعنی حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد، توسط نیروگاههای حرارتی (گازی، بخاری و سیکل ترکیبی) تأمین میشود. نیروگاههای برقآبی نیز سهمی قابل توجه در تولید دارند و علاوه بر آن، در مدیریت منابع آبی کشور نقش کلیدی ایفاء میکنند.
در سالهای اخیر، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند؛ خورشیدی و بادی در دستور کار قرار گرفته است، اما سهم این منابع هنوز محدود و در حدود ۴ تا ۵ درصد از ظرفیت کل است. این وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، اگرچه در کوتاهمدت مزیت تولید پایدار ایجاد کرده، اما در شرایط بحران، آسیبپذیری شبکه را افزایش میدهد.
صادرات برق و وابستگی منطقهای
ایران علاوه بر تأمین نیاز داخلی، یکی از صادرکنندگان مهم برق به کشورهای همسایه است. عراق بهعنوان مهمترین مشتری، وابستگی قابل توجهی به برق و گاز ایران دارد. این وابستگی بهگونهای است که هرگونه اختلال در شبکه برق ایران میتواند به خاموشیهای گسترده در عراق منجر شده و حتی زمینهساز ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در این کشور شود.
همچنین ایران در تلاش بوده تا با اتصال شبکه برق خود به کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و پاکستان، به یکی از گرههای مهم در شبکه انرژی اوراسیا تبدیل شود. این پروژهها در صورت تحقق کامل، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را تقویت میکنند، اما در عین حال، اهمیت و حساسیت این زیرساخت را نیز دوچندان میسازند.
آسیبپذیری شبکه در برابر حملات و بحرانها
با توجه به تمرکز تولید برق در نیروگاههای حرارتی و نقش حیاتی آنها در تأمین انرژی، این تأسیسات به اهدافی راهبردی در شرایط درگیری تبدیل میشوند. هرگونه حمله به این نیروگاهها میتواند بهسرعت ظرفیت تولید برق کشور را کاهش داده و شبکه را با بحران مواجه کند.
نمونههایی از آسیب به زیرساختهای انرژی و صنعتی، نشان میدهد که حتی حملات محدود نیز میتواند خسارات قابل توجهی به نیروگاهها و صنایع وابسته وارد کند. تخریب نیروگاههای با ظرفیت چند صد مگاوات، نهتنها تولید برق را کاهش میدهد، بلکه زنجیرهای از اختلالات را در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد میکند.
اثرات مستقیم بر تولید صنعتی
صنایع بزرگ ایران مانند؛ فولاد، پتروشیمی، سیمان و معادن، وابستگی شدیدی به برق پایدار دارند در صورت بروز خاموشیهای گسترده یا طولانیمدت تولید کارخانهها متوقف یا به شدت کاهش مییابد، هزینههای تولید افزایش پیدا میکند، صادرات صنعتی کاهش یافته و ارزآوری کشور افت خواهد کرد.ضمن آنکه زنجیره تأمین داخلی دچار اختلال میشود.
بهعنوان مثال، صنعت فولاد که یکی از مهمترین بخشهای صادراتی ایران است، در صورت قطع برق، بهسرعت با توقف تولید مواجه میشود. این توقف نه تنها کارخانههای اصلی، بلکه صدها واحد پاییندستی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به گونه ای که در حمله اخیر صهیونی - آمریکائی به فولاد مبارکه ۲ نیروگاه ۹۱۴ و ۲۵۰ مگاواتی در اصفهان مورد حمله موشکی قرار گرفت و تاسیسات دو شرکت فولاد خوزستان و مجتمع آلومینیوم اراک هم مورد آسیب جدی پرتابهها قرار گرفتند.این در حالی است که زیرساختهای انرژی از مهمترین بخشهای پشتیبان تولید و صنعت کشور به شمار میروند و هرگونه تعرض به آنها با هدف ایجاد اخلال در روند تولید و ایجاد فشار اقتصادی صورت میگیرد.
دومینوی بحران در سایر بخشهای اقتصادی
اختلال در شبکه برق تنها به صنایع بزرگ محدود نمیشود، بلکه اثرات آن به صورت دومینویی به سایر بخشها سرایت میکند. در بخش خدمات نظیر بانکها، مراکز داده، حملونقل و ارتباطات دچار اختلال میشوند. در بخش کشاورزی، سیستمهای آبیاری و ذخیرهسازی محصولات آسیب میبینند. در بخش خانگی، نارضایتی عمومی و کاهش کیفیت زندگی افزایش مییابد. در بازار کار نیز شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری گسترده خواهیم بود و این زنجیره اثرات میتواند در مدت کوتاهی به یک بحران اقتصادی و اجتماعی فراگیر تبدیل شود.
ایران در حال حاضر نیز با ناترازی در بخشهای برق، گاز و آب مواجه است، افزایش مصرف، فرسودگی زیرساختها و محدودیت منابع، باعث شده تا قطعیهای برق در فصول مختلف سال رخ دهد. در چنین شرایطی، هرگونه آسیب به شبکه برق، این ناترازیها را تشدید کرده و مدیریت بحران را دشوارتر میکند. از سوی دیگر، آسیب به نیروگاههای برقآبی میتواند بحران آب را نیز تشدید کند، زیرا این تأسیسات در کنترل منابع آبی و تنظیم جریان آب نقش مهمی دارند.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
فروپاشی یا اختلال شدید در شبکه برق، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی نیز داشته باشد. افزایش خاموشیها، کاهش خدمات عمومی و فشار اقتصادی، زمینهساز نارضایتی عمومی خواهد شد.
در سطح منطقهای نیز، قطع صادرات برق به کشورهای همسایه، میتواند بیثباتی سیاسی در این کشورها را افزایش داده و روابط ایران با آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
شبکه برق ایران، بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای حیاتی کشور، نقشی کلیدی در پایداری اقتصادی و اجتماعی ایفاء میکند. ظرفیت بالای تولید برق و جایگاه صادراتی ایران، این کشور را به یک بازیگر مهم در منطقه تبدیل کرده است. با این حال، وابستگی شدید به نیروگاههای حرارتی، سهم پایین انرژیهای تجدیدپذیر و ناترازیهای موجود، آسیبپذیری این شبکه را افزایش داده است.
در صورت وقوع حملات گسترده یا فروپاشی شبکه برق، اقتصاد کشور با شوکی شدید مواجه خواهد شد و اثرات آن بهصورت دومینویی به تمامی بخشها سرایت خواهد کرد. این وضعیت نهتنها ایران، بلکه کشورهای همسایه و حتی بخشی از شبکه انرژی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
بنابراین، تقویت تابآوری شبکه برق، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به زیرساختهای متمرکز، از مهمترین اقداماتی است که میتواند از بروز چنین بحرانهایی جلوگیری کند.