سقف تراکنش با رمز دوم ثابت کارت بانکی یک میلیون تومان شد
کد خبر : 1766681
بانک مرکزی سقف تراکنش با رمز دوم ثابت کارتهای بانکی را افزایش داد.
به گزارش ایلنا، براساس ابلاغ جدید بانک مرکزی، سقف مبلغ تراکنش با استفاده از رمز دوم ثابت کارتهای بانکی افزایش یافت.
طبق این ابلاغ، حداکثر مبلغ تراکنش با رمز دوم ثابت که پیش از این ۵ میلیون ریال تعیین شده بود، به ۱۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
این تغییر با هدف تسهیل در انجام پرداختهای غیرحضوری برای مشتریان شبکه بانکی اعمال شده و از این پس کاربران میتوانند تا سقف جدید تعیینشده از رمز دوم ثابت برای انجام تراکنشهای خود استفاده کنند