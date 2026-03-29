خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقف تراکنش با رمز دوم ثابت کارت بانکی یک میلیون تومان شد

کد خبر : 1766681
لینک کوتاه کپی شد.

بانک مرکزی سقف تراکنش با رمز دوم ثابت کارت‌های بانکی را افزایش داد.

به گزارش ایلنا، براساس ابلاغ جدید بانک مرکزی، سقف مبلغ تراکنش با استفاده از رمز دوم ثابت کارت‌های بانکی افزایش یافت.

طبق این ابلاغ، حداکثر مبلغ تراکنش با رمز دوم ثابت که پیش از این ۵ میلیون ریال تعیین شده بود، به ۱۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

این تغییر با هدف تسهیل در انجام پرداخت‌های غیرحضوری برای مشتریان شبکه بانکی اعمال شده و از این پس کاربران می‌توانند تا سقف جدید تعیین‌شده از رمز دوم ثابت برای انجام تراکنش‌های خود استفاده کنند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار